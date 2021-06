Cote d'Ivoire: Promotion d'énergie durable - Les Pme vertes proposent des pistes de solutions

La deuxième édition des Journées nationales promotionnelles du développement durable, de l'économie d'énergie, de l'énergie solaire et des Pme vertes (Jn Ecoenergie) a ouvert ses portes le 27 mai, à la Chambre de commerce, au Plateau. Autour du thème: « Contribution des Pme locales à garantir un accès à une énergie abordable, fiable, durable, et moderne pour le développement durable 0dd 7 ».

Initiées par l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Aienr), la Plateforme des association de Pme en énergies renouvelables et efficacité énergétique de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (Fenelec) du Maroc, ces assises de trois jours visent à promouvoir les énergies nouvelles et proposer des solutions au déficit énergétique.

« Nous voulons, à travers nos actions, contribuer à la promotion et au développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. C'est une manière pour nous de lutter contre le changement climatique par la réduction des émissions des gaz à effet de serre issues de la consommation », a expliqué Edi Boraud, président de l'Aienr et porte-parole de la Plateforme des associations de Pme en énergies renouvelables et efficacité énergétique de Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le Directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et en énergie nouvelle du Royaume chérifien a salué la tenue de ces assises, assises qui permettront, est-il convaincu, aux acteurs du secteur de son pays de proposer des solutions aux problèmes énergétiques que connaît la Côte d'Ivoire ces derniers temps.

D'autant plus que, selon lui, le Royaume chérifien se présente comme un exemple en matière d'efficacité énergétique. Le pays produit 2000 mégawatts grâce au solaire. « Nous avons réussi à baisser les factures énergétiques des entreprises ou de l'administration de 10 à 40 % de leurs besoins par des installations solaires », a affirmé Badr Ikken.

Plusieurs activités ont marqué ce rendez-vous d'Abidjan; notamment des rencontres B to B, des sensibilisations au choix d'équipements électroménagers performants, la promotion des coffrets intelligents de gestion de mouvement d'énergie.