Ile Maurice: Cour d'investigation sur le Wakashio - «Il fallait placer 1,5 km de bouées à gauche de l'île-aux-Aigrettes», dit Sébastien Sauvage

Il n'y est pas allé de main morte. C'est muni de photos prises à partir du 25 juillet 2020 lors du naufrage du MV Wakashio et de documents, notamment d'échanges d'e-mails avec les autorités, que Sébastien Sauvage, de l'ONG Eco-Sud, a fait la chronologie des événements, ce jeudi 3 juin, dans la salle nº2 de l'ancienne Cour suprême.

La réactivité des autorités a été très lente dans la gestion de cet «écocide», a-t-il déploré. D'ajouter qu'il fallait installer 1,5 km de bouées à gauche de l'île-aux-Aigrettes. «Quand un vraquier fait naufrage, il y a un remous de sable. On peut déjà comprendre s'il se casse, l'huile va passer à gauche de l'île-aux-Aigrettes. On n'est pas des experts mais on a eu compréhension des courants. Ils vont vers la passe des Deux-Cocos. On ne comprend pas pourquoi des bouées ont été installées dans le parc marin.»

«Pourquoi lorsque le vraquier s'échoue, on ne jette pas l'ancre ? Et pourquoi un petit tug de Port-Louis ne vient pas le maintenir ? On voit qu'il est sorti presque tout seul et est devenu parallèle de la côte. Et là, on a essayé de l'asseoir car le vraquier dérivait.»

Il a étayé ses dires en se basant sur les photos déposées en cour. «Il est sorti des récifs ?», lui a demandé l'assesseur, Johnny Leung Kai Lam, Marine Surveyor. Ce à quoi Sébastien Sauvage a répondu : «Avec la houle qui s'écrasait, le vraquier a pu créer de l'espace pour se dégager.»

La séance du jour reprend avec le témoignage de l'océanographe Vassen Kauppaymuthoo.