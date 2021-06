Algérie: Législatives - Le parti Sawt Echaâb appelle au respect de la volonté populaire

Tamanrasset — Le président du parti Sawt Echaab, Lamine Osmani, a appelé depuis Tamanrasset, au respect de la volonté populaire, affirmant que la souveraineté revient au peuple.

Animant mercredi soir un meeting de campagne pour les législatives du 12 juin, il a exhorté les militants et sympathisants de son parti à la mobilisation pour "construire l'Algérie nouvelle rêvée par les Chouhada et Moudjahidine fidèles, une Algérie forte et tout à la fois moderne et conciliant identité et traditions sociétales".

Et d'ajouter: "les citoyens pourront pour la première fois, et par la force de la Loi, choisir le prochain Gouvernement, à la lumière des résultats des prochaines législatives". "Et le pouvoir législatif s'attèlera à transmettre les préoccupations des citoyens, exercera un contrôle sur l'appareil exécutif, et élaborera des lois qui répondent aux aspirations du citoyen à une vie décente".

Le président de "Sawt-Echaab" a plaidé, par ailleurs, pour la mise en place d'une instance judiciaire "juste", à l'abri de toutes formes de pressions, à la création d'un système de santé intégré, en plus de s'orienter davantage vers la recherche scientifique au service du développement économique.

Lamine Osmani a appelé, au terme de son intervention, à faire de la région de Tamanrasset un pôle d'échanges économiques et une destination touristique par excellence.