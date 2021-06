Ile Maurice: Covid-19 - 14 morts en sept jours à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont annoncé le 1er juin 2021 que 14 patients originaires de La Réunion sont décédés ces sept derniers jours. Trois étaient âgés de 45 à 64 ans, quatre entre 65 et 74 ans et sept avaient plus de 75 ans. Des journaux en ligne rapportent que du 22 au 28 mai, 1 174 cas ont été recensés, contre 1 331 du 15 au 21 mai.

Ainsi, du 22 mai au 28 mai, sur quelque 1 438 tests effectués, 1 032 cas de variants, dont 1 015 sud-africains ou brésiliens et 17 britanniques, ont été détectés. À hier, mercredi 2 juin, l'île sœur comptait 2 236 cas actifs ; 23 636 guérisons ; et 203 décès depuis le début de la crise sanitaire.

Par ailleurs, un article de Réunion 1ère indique qu'une étude réalisée par la société SAGIS sur un échantillon de 500 personnes âgées de 18 ans et plus démontre que 58 % des Réunionnais ne font pas confiance aux vaccins et parmi les 42 % qui font confiance aux vaccins, seuls 16 % leur font tout à fait confiance et 13 % d'entre eux croient que la vaccination est réservée à certaines catégories de la population. Ainsi, entre autres, seuls 2 % des 18-29 ans interrogés sont vaccinés.

À mardi soir, les autorités indiquaient que 19,34 % de la population ont reçu au moins la première injection et 9,21 % ont bénéficié de la seconde à La Réunion.