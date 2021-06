Ile Maurice: Dénoncé par sa belle-mère - Il allègue à son tour avoir été escroqué

Une septuagénaire a porté plainte le 29 mai contre son gendre, un habitant de Plaine-Verte de 40 ans, pour escroquerie de Rs 1,8 million. Or, le quadragénaire a, à son tour, accusé une femme avec qui il entretenait une liaison de l'avoir escroqué de ladite somme. Il s'est rendu au poste de police de Plaine-Verte dans l'après-midi du mardi 1er juin pour rapporter l'affaire.

En présence d'un homme de loi, le quadragénaire a expliqué qu'il s'est marié en 2010. De cette union sont nées deux filles. En 2011, ils ont déménagé pour aller habiter chez sa belle-mère. Son épouse, qui travaille à son compte, dit-il, remettait une partie de son argent à sa mère. Cette dernière le conservait dans une armoire. L'autre partie était placée en banque. En 2012, sa belle-mère lui aurait confié son argent pour qu'il le conserve en un lieu sûr.

En 2014, il aurait eu une liaison extraconjugale avec une femme de 35 ans, avec qui il échangeait par téléphone et messages. Un an plus tard, bien qu'il aurait mis un terme à cette relation, la femme l'aurait recontacté trois mois après leur séparation pour l'informer qu'elle était enceinte, qu'il était le père et qu'elle avait besoin d'argent. Il lui aurait remis Rs 20 000, à condition qu'elle le rembourse. Il raconte qu'après quelques mois, la trentenaire l'aurait de nouveau contacté pour encore lui demander de l'argent, disant qu'elle souffre d'un cancer. Il lui aurait alors remis Rs 50 000, qui appartiennent à son épouse.

Ainsi, de 2015 à 2020, cette femme aurait, en plusieurs occasions, soutiré Rs 1,8 million qui appartenaient à son épouse et à sa belle-mère, et qu'elle aurait récupérées à Plaine-Verte, au Caudan et à proximité d'un supermarché de Camp-Levieux. Cette femme, a expliqué le plaignant dans sa déposition, faisait pression sur lui et menaçait de dévoiler leur liaison.

La belle-mère, âgée de 70 ans, veuve d'un surintendant de police à la retraite, avait fait une déposition contre son gendre disant qu'il l'avait escroquée de Rs 1,8 million. Argent qu'elle cumulait depuis dix ans et qui représentait sa pension, celle de sa fille autrement capable, la pension et le lump sum de son époux et les économies de son commerce. Elle a ajouté qu'elle ne parvenait à contacter son gendre qui, de plus, a déménagé.