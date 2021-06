Ile Maurice: Porsche de Yogida Sawmynaden - Rama Valayden dépose en ce moment à l'ICAC

Rama Valayden fait actuellement une déposition à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Ce, dans le cadre de l'achat ou une proposition d'achat hors taxe d'une Porsche valant Rs 3,2 millions par Yogida Sawmynaden. L'avocat demande une enquête sur cet achat eventuel d'une voiture de 2 000 cc.

En outre, Rama Valayden s'exprimera sur le renouvellement du contrat de Navin Beekarry à la tête de l'ICAC. Son contrat arrive à terme bientôt.

Pour rappel, dans une déclaration à la presse hier, Rama Valayden et Roshi Bhadain ont fait référence au projet d 'achat en cash d'une Porsche flambant neuve par Yogida Sawmynaden.

Les avocats souhaitent que l'ICAC fasse une enquête sur la provenance de cet argent et aussi pour investiguer sur un possible délit sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, qui interdit tout paiement en liquide de plus de Rs 500 000 si jamais le paiement aurait été réglé en liquide.

Pour Rama Valayden, cet achat hors taxe d'une voiture de luxe à Rs 3,2 millions est une insulte et même une provocation face aux pauvres et ceux qui défendent l'honnêteté dans notre pays. «Je suis choqué par ce goût du luxe venant de quelqu'un qui fait face à la justice et surtout en ce moment où le pays et ses habitants font face à une crise économique.»

Sollicité, Yogida Sawmynaden n'a pas voulu commenter l'affaire.