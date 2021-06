Ile Maurice: Affaire St-Louis - Shamshir Mukoon pourrait être inculpé aujourd'hui

L'ancien directeur général par intérim du Central Electricity Board (CEB), Shamshir Mukoon, pourrait être présenté devant la justice ce jeudi 3 juin. Il a été convoqué ce matin au siège de la Commission anti-corruption (ICAC), à Réduit, dans le cadre de l'affaire St-Louis. Selon nos recoupements, il se peut qu'une accusation provisoire soit logée contre lui à la suite de son interrogatoire.

Ce scandale entourant le projet de réaménagement de la centrale de St-Louis a éclaté après que des informations selon lesquelles des officiers de l'administration mauricienne ont été soudoyés par une firme danoise ont été rendues publiques. C'est une enquête de la Banque africaine de développement, qui a financé le projet, qui a conclu qu'il y a eu corruption.

Lors d'un premier appel d'offres lancé par le CEB, la firme danoise n'avait pas obtenu le contrat mais avait été choisie pour réaliser le projet de réaménagement de la centrale de St-Louis lors d'un second exercice. Et l'ancien haut cadre du CEB s'est retrouvé dans le viseur de l'ICAC afin de fournir des explications sur les procédures suivies pour les appels d'offres en général au sein de ce corps paraétatique et aussi sur les circonstances ayant mené à l'allocation du contrat à la firme danoise Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC).

Shamshir Mukoon avait même été soumis à un interrogatoire «under-warning» où il devait s'expliquer sur les dossiers récupérés par les enquêteurs lors de leur passage au Danemark en 2020, des documents incluant des courriels avec les noms des expéditeurs s'adressant à la firme BWSC et des échanges entre lui et des «service providers» de la firme danoise.

Un nouveau rapport émis par le cabinet d'avocats danois Poul Schmith (Kammeradvokaten) pour le compte de la firme et qui contient de nouveaux éléments sur le volet «gratification to third parties» avait relancé l'affaire.