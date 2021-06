Cote d'Ivoire: L'Agence CI PME et la GIZ lancent le premier Cluster TIC

Le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) est l'un des secteurs porteurs en Côte d'Ivoire. Il contribue à plus de 8% du PIB et emploie directement plus de 6000 personnes.

Le secteur est dominé par la téléphonie avec 305 562 abonnés de la téléphonie fixe et plus de 31 millions d'abonnés prépayés pour la téléphonie mobile. L'économie numérique comprend le secteur des télécommunications, de l'audiovisuel, du mobile, de l'industrie du software, des réseaux informatiques, les équipements informatiques et télécoms, les services d'ingénierie informatique, les services et contenus en ligne, etc.

Sur la période 2013-2018, le pays a enregistré un bond de 20 places sur l'indice des TIC ce qui lui a valu cette 3e place au niveau ouest africain et la 132e au niveau mondial selon l'Union africaine des Télécommunications. Des études ont montré que pour des économies en croissance forte comme celle de la Cote D'Ivoire, 10% de taux de pénétration de l'internet haut débit entraine 1,1 à 1,4 points de taux de croissance du PIB de façon durable. Le potentiel de croissance en la matière demeure important puisque le taux de pénétration actuelle est de 0,5 %.

Le Gouvernement ivoirien dans son Programme CÔTE D'IVOIRE SOLIDAIRE 2021-2025, qui vise la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le renforcement du rôle du secteur privé, a mis un point d'honneur à l'accélération d'une économie numérique axée sur l'innovation. Il va d'ailleurs rendre effectif le développement de la gouvernance électronique de l'Etat, à travers une grande disponibilité de services en ligne dans tous les domaines (Culture, Education, Santé, Etat civil, Justice, etc.). Dans cet élan, l'Agence Côte d'Ivoire PME, structure d'exécution de la politique du Gouvernement en faveur des PME avec l'appui de la Coopération Allemande à travers la GIZ et son programme pour l'Emploi et la Promotion des PME : Invest for Jobs , initie la création du Cluster TIC. Ce projet vise à créer un cadre d'échanges et de collaboration structuré entre les acteurs du numérique ivoirien (sphères économiques, académiques et publiques) aux fins de créer un écosystème organisé fort et propice à l'innovation technologique dans son ensemble; vecteur de productivité et de compétitivité des PME ivoiriennes capable de satisfaire les marchés locaux et sous régionaux.

A cet effet, l'Agence a organisé une série de workshops pendant quatre jours au cours desquels experts, professionnels, acteurs, agences publiques et futurs adhérents, ont échangé sur l'opérationnalisation du Cluster TIC.

Lancés autour de la thématique Formation-Accompagnement - Recherche, l'objectif général visé par ces échanges est de présenter le projet de création du Cluster TIC en Côte d'Ivoire, de communiquer sur les challenges et opportunités avec les acteurs de l'accompagnement, la formation et la recherche et susciter l'adhésion de l'écosystème des TIC, notamment par la formation de groupes de travail dans l'objectif du plan stratégique et de l'opérationnalisation du projet.

A l'ouverture des workshops, M. Salimou BAMBA, Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME a révélé que cette série d'échanges s'étendant sur une semaine a pour objectif principal de procéder à la mise en place effective du Cluster TIC en Côte D'Ivoire : « Les TIC sont un facteur de compétitivité des entreprises dans le monde. La crise sanitaire COVID 19 a démontré qu'il est important pour les entreprises d'adapter leur modèle d'affaires et de procéder à une transformation digitale. Aussi, le digital est dans tous les domaines, tant dans le secteur public que privé. Et le Cluster TIC vient à point nommé pour favoriser la collaboration entre tous les acteurs du secteur, c'est-à-dire les entreprises du numérique, les multinationales, les centres de formation et de financement. L'Agence Cote D'Ivoire PME pose un pas supplémentaire et affiche son ambition de leadership en tant que principale Agence de l'Etat de Côte d'Ivoire en appui du secteur privé en matière de développement d'entreprises.» Salimou Bamba a également salué le soutien de la GIZ et des autorités ivoiriennes.

Les Cluster sont des facteurs d'accélération de structuration du secteur privé. L'avènement du Cluster TIC permet d'accélérer le maillage et le partenariat entre différents acteurs de l'écosystème qui ensemble auront des projets d'affaires, de croissance et accompagneront l'Etat ivoirien à mettre à leur disposition des ressources nécessaires à leur développement.

Professeure Awa COULIBALY, représentant le Conseil scientifique du FONSI, une agence de soutien financier à la recherche dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'innovation a salué l'initiative de l'Agence Côte d'Ivoire PME pour la création d'un Cluster TIC et assure que le FONSI apportera sa contribution au moment venu.

Notons que la mise en place réussie d'un tel dispositif nécessite une démarche inclusive portée par des acteurs majeurs et engagés du monde économique et spécifiquement de l'écosystème du numérique. Ce qui a amené l'Agence à poursuivre les discussions modérées par Monsieur Gérard Konan, Directeur Général de Agily autour de l'écosystème des PME, des start-up et d'en faire un état des lieux.

Présentant l'importance des TIC, le représentant de l'Agence Emploi Jeunes M. Diaba Donatien, Chef de projet entrepreneurial à l'Agence Emploi Jeunes, a souligné que le digital est devenu une réalité incontournable chez les jeunes, il encourage son partenaire l'Agence Côte d'Ivoire PME dans cette initiative et invite les jeunes entrepreneurs et startupers à saisir cette opportunité pour développer leurs entreprises.

Le troisième atelier dédié à l'écosystème du financement et modéré par Mme Mariam Djibo, Directeur Général d'Advans CI a permis de faire un état des lieux et d'en ressortir les défis auxquels sont confrontés tous les acteurs.

La série de workshops s'est terminée par un atelier de haut niveau sous la présence du Conseiller du Premier Ministre chargé de l'économie numérique, des réformes informatiques et de la poste à l'hôtel PALM CLUB de Cocody. Cet atelier dédié exclusivement aux acteurs majeurs et décideurs de l'écosystème a été l'occasion de présenter le projet, d'échanger avec eux sur les défis spécifiques à l'érection d'une telle organisation. Mieux, de susciter leur engagement, d'identifier les futurs adhérents et préparer l'opérationnalisation du projet.

M. Marc Levesque, représentant la Coopération Allemande à l'évènement révèle que l'idée de cette initiative avec l'Agence Côte D'Ivoire PME émane du constat que le domaine des TIC est un secteur très porteur en Côte d'Ivoire ; notamment dans la création d'emploi pour les jeunes. Les débats de ce workshop de haut niveau qui ont été introduit par le Keynote Speaker, Monsieur Yaya Sylla, CEO de SaH Analytics serviront à lancer les bases du Cluster TIC relativement à ses domaines d'intervention ou encore sa gouvernance. Ensuite, le Cluster permettra de structurer le secteur et à ses membres de s'adresser aux décideurs, au marché d'une seule voix.

Rappelons que le projet de création de Cluster TIC est une initiative de l'Agence CI PME avec l'appui de la Coopération Allemande à travers la GIZ et son programme pour l'Emploi et la Promotion des PME : Invest for Jobs. La coopération allemande au développement apporte son soutien à la Côte d'Ivoire depuis 1975. La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) est l'agence de coopération internationale allemande pour le développement. Elle travaille pour le compte du ministère fédéral allemand du développement économique et de la coopération (BMZ) et du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a rassemblé sous la marque Invest for Jobs une série d'offres pour soutenir les initiatives en faveur de l'emploi en Afrique. Domaine d'intervention : Promotion et soutien aux investissements ; Développement des PME; Amélioration de l'écosystème des clusters TIC/Energies renouvelables.

Opérationnalisée depuis octobre 2017, l'Agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. Elle œuvre à soutenir l'écosystème entrepreneurial et à apporter des solutions concrètes, pour la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et le développement inclusif portés par des PME dynamiques, compétitives et innovantes, conformément à la vision prônée par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire au travers de programme « Côte d'Ivoire Solidaire »