Cote d'Ivoire: 1ère édition du Salon et Awards de la Presse numérique - Fratmat.info remporte le 2e prix de la meilleure digitalisation d'un journal quotidien de l'année 2020

www.fratmat.info a été primé à la première édition du Salon et Awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire tenue du 31 mai au 1er juin 2021, à Abidjan-Plateau.

La rédaction web de Fraternité Matin a remporté le 2e Prix de la meilleure digitalisation d'un journal quotidien de l'année 2020. Elle a reçu la distinction pour sa professionnalisation, sa responsabilité et le travail bien fait. Le prix a été réceptionné par Marie-Ange Akpa, journaliste à Fratmat.info, qui représentait Théodore Kouadio, le Secrétaire général de ladite rédaction.

Agnès Kraidy, journaliste et conseillère technique au ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, par ailleurs présidente du jury, a félicité Fratmat.info pour sa contribution à l'enracinement de la démocratie et à la diversification des opinions.

« Félicitations à Fratmat.info. Remporter un prix n'est pas forcément montré qu'on est le meilleur ou le moins bon. Mais juste rappeler et réaffirmer sa présence dans une collectivité de manière globale et solidaire à la construction d'un monde plus démocratique dans lequel chaque entité par sa qualité et production, son professionnalisme et surtout son sens de responsabilité contribue à rendre publique la parole des citoyens et à diversifier les opinions à ce que la démocratie soit plus réelle », a-t-elle indiqué.

Cinquante-six (56) prix au total ont été attribués. Il s'agit du Prix national du meilleur journaliste web, du meilleur entrepreneur web-média, de la meilleure initiative féminine web-média, du meilleur influenceur web, de l'activiste web, community manager, blogueur.

Il s'est agi également du Prix de meilleur typologie, opérateur web, Tv web, web-radio, thématique sectorielle, transport et people, etc.

Guillaume Beda, directeur de développement des partenariats des médias au ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie, représentant le ministre de tutelle, a tenu à remercier les acteurs pour la belle initiative. Il a par ailleurs dit la volonté du ministère d'accompagner davantage les acteurs de la presse numérique ivoirienne à préserver leurs acquis.

Faut-il le rappeler, le thème retenu pour cette première édition est : « L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et socio-politique en Côte d'Ivoire ». La Plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire (Pnci) est la cheville ouvrière de ce Salon et Awards qui est une première en Côte d'Ivoire.

Cette première édition a tenu toutes ses promesses avec l'appui de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire à qui le président de la Pnci, Joël Gnanzou, tient à dire sa gratitude.

Notons que trois (3) journalistes de Fratmat.info ont été nominés pour le Prix national du meilleur journaliste web.