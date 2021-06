Cote d'Ivoire: Défense de la cause palestinienne - Le Groupe des ambassadeurs arabes salue la position de la Côte d'Ivoire et espère bénéficier d'une déclaration de soutien

La Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Kamissoko Camara a échangé, ce mercredi 2 juin 2021, à Abidjan-Plateau, sis à son cabinet, avec le groupe des ambassadeurs arabes accrédité en Côte d'Ivoire.

« Le Groupe des Ambassadeurs Arabes a salué la position équilibrée et constante de la Côte d'Ivoire, dans le respect du droit international ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la paix et stabilité au Moyen-Orient, dans tous les forums internationaux comme l'a toujours préconisé Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara », rapporte le communiqué du secrétariat général du Conseil des ambassadeurs arabes accrédités qui a sanctionné cette séance. SEM Abdullah Bin Hamad Alsobaiee a indiqué lors des échanges avec la ministre d'Etat que le Royaume espère « bénéficier d'une déclaration de la partie ivoirienne, amie, dénonçant cette brutalité, soutenant et défendant la cause palestinienne qui est juste. »

Selon le communiqué, pour les pays arabes, la solution des deux Etats, avec un Etat palestinien souverain et Jérusalem-Est comme capitale, est la seule voie possible vers la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Il faut noter que le Groupe des Ambassadeurs Arabes a aussi réitéré l'obligation d'Israël d'assurer l'égal accès aux Palestiniens musulmans et chrétiens à leurs lieux de cultes sacrés à Jérusalem, tout comme elle assure ce droit à la communauté juive.

Au nom des ambassadeurs du Groupe arabe accrédités en Côte d'Ivoire, S.E.M Abdullah Bin Hamad Alsobaiee, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite Près la République de Côte d'Ivoire a indiqué au chef de la diplomatie ivoirienne être venu s'entretenir sur la question palestinienne. « La question palestinienne est parmi les principales priorités constantes de la politique du Royaume d'Arabie Saoudite et ce, depuis sa fondation par le Roi Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, qui était le premier soutien et défenseur du peuple palestinien », a souligné SEM Abdullah Bin Hamad Alsobaiee. Avant d'ajouter que ces positions envers la cause palestinienne se sont poursuivies jusqu'à l'ère du Serviteur des deux saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz.

Poursuivant, il a fait remarquer que le Royaume d'Arabie Saoudite a toujours affirmé dans les instances internationales que la question palestinienne était au premier plan de ses préoccupations. Le Royaume œuvre ainsi constamment à ce que le peuple palestinien obtienne ses droits légitimes. « Le dernier acte posé, dans ce sens, a rappelé l'ambassadeur, est l'appel du Royaume à l'organisation d'un sommet extraordinaire, au niveau des Ministres des Affaires Etrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (O.C.I), tenu à Djeddah le dimanche 16 mai 2021, et qui a été sanctionné par une déclaration dénonçant la brutalité menée par Israël, force d'occupation, sur la terre palestinienne, contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints. »