Madagascar: Barea - Bolida exclu, El Hadari appelé

Le nouveau sélectionneur a composé une liste élargie de trente-cinq joueurs. Le rassemblement s'étalera sur une dizaine de jours, soit du 7 au 18 juin, à Madagascar.

Dafé, Fabrice et John Baggio de retour. Bôlida et Métanire absents. Voilà la première chose à retenir de la liste d'Éric Rabesandratana. Le nouveau sélectionneur a présenté son effectif en visioconférence, en attendant son arrivée sur le sol malgache en fin de semaine. Il vient pour diriger un rassemblement d'une dizaine de jours, entre le lundi et le vendredi 18 juin. Carion, Vontovorona ou ailleurs? Le lieu exact n'a pas encore été déterminé. « Il s'agira d'effectuer une revue d'effectif et de se connaître. D'où la liste élargie avec trente-cinq noms... On verra si on peut disputer un match amical contre une équipe locale. Sinon, on organisera des rencontres entre nous », annonce-t-il d'entrée.

Rabe a donc rappelé trois anciens Barea, qui n'avaient plus été convoqués depuis longtemps. Deux produits de Tana Formation, à savoir le milieu offensif Dafé qui joue en France et l'attaquant Fabrice qui évolue à La Réunion. Ainsi que le petit ailier John Baggio, sortant de l'Académie Ny Antsika et actuellement en Thaïlande.

Par contre, Bôlida, Métanire et Fontaine ne seront pas de la partie. « Bolida, je le connais bien. Il arrive sur la fin. Mais il n'y a rien de définitif. J'ai envie de faire une revue d'effectif sur ceux que je ne connais pas. Concernan t Métanire, il est bloqué en raison d'un problème de visa. Quant à Fontaine (ndlr: blessé en janvier), il se prépare auprès de son club pour être disponible en septembre », explique Rabe.

Max de travail

Pour le reste, le nouveau patron de la sélection a reconduit la quasi-totalité des expatriés présents en mars. Avec notamment Anicet en tête de liste parmi les milieux de terrain. Questionné sur sa relation avec le capitaine et les autres joueurs, il a précisé qu'il n'y avait « aucun souci ».

Pour son premier passage dans la Grande île, Rabe aura aussi l'occasion d'évaluer plusieurs pensionnaires de l'Orange Pro League. Parmi eux figurent plusieurs nouveaux venus, à l'instar de la pépite de l'Ajesaia, El Hadari. « Durant ce premier rassemblement, on effectuera un max de travail. J'ai mon idée de jeu, mais j'ai besoin de connaître les joueurs pour voir ce dont ils sont capables. Ils seront jugés sur leurs performances et leurs comportements en dehors du terrain », précise-t-il concernant les critères d'évaluation.

La liste des 35 joueurs convoqués:

Gardiens (3): Melvin (Louhans, France), Mathyas (PSG, France), Nina (AS Adema, Madagascar)

Défenseurs (7): Mombris (Grenoble, France), Morel (Lorient, France), Théodin (Fosa Juniors, Madagascar), Sylvio (CS Fola, Luxembourg), Bapasy (St Pierroise, La Réunion), Berajo (Cosfa, Madagascar), Rajao (AS Adema, Madagascar)

Milieux (12): Anicet (Lugodorets, Bulgarie), Marco (Charleroi, Belgique), Caloin (Fleury, France), Zotsara (Fleury, France), Rayan (LA Galaxy, ÉtatsUnis), Amada (Al Markhiya, Qatar), Lapoussin (St Gilloise, Belgique), Dax (St Pierroise, La Réunion), Dafé (Châteaubriand, France), Doddy (Jet Kintana, Madagascar), Bancé (Five FC, Madagascar), Tsiry (Ajesaia, Madagascar)

Attaquants (13): Paulin (Makassa, Égypte), Carolus (Al Qadisiyah, Arabie Saoudite), Hakim (Lierse, Belgique), Ramalingom (Sedan, France), Gros (Fleury, France), Fabrice (St Denis, La Réunion), Njiva (Nongbua, Thaïlande), Baggio (Port FC, Thaïlande), El Hadari (Ajesaia, Madagascar), Vévé (Five FC, Madagascar), Tsito (Jet Kintana, Madagascar), Onja (AS Adema, Madagascar), Lalaina (CSDFC, Madagascar)