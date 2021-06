Madagascar: Programme ODOF - La Région Boeny outillée

Le président de la République Andry Rajoelina a sillonné la région Ouest la semaine passée. Il a visité plusieurs communes auxquelles il a remis matériel et équipements pour aider la population.

Dans le cadre de la concrétisation du programme One District One Factory (ODOF), le Président Andry Rajoelina a remis ce lundi à la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Mahajanga différents matériels et équipements afin de soutenir les initiatives entrepreneuriales des associations et coopératives locales. Rappel a été fait pour l'occasion que l'objectif est d'améliorer la qualité et le taux de transformation des produits locaux au niveau de chaque district, tout en soutenant les petites et moyennes entreprises.

Parmi le matériel remis par le chef de l'État figurent des fumoirs, des machines destinées à la production de glace alimentaire, ainsi que des machines à coudre industrielles. Une opportunité mise à profit par le Président pour insister sur l'importance pour les différentes localités du pays de contribuer au développement des activités génératrices de revenus et de croissance locale.

Le ministère chargé de l'Industrie a indiqué pour sa part que plusieurs organisations locales et PME sont bénéficiaires des matériels répartis notamment parmi les 3 districts que sont Mahajanga I, II, et Mitsinjo. L'association « Ny Mihary no Mihantra », avec milles cinq cents pêcheurs dont la production annuelle est de 240 tonnes, en fait partie. Elle a été dotée d'un fumoir utilisé dans le séchage et fumage de poissons ayant une capacité jusqu'à 30 kg/jour. Un fumoir d'une capacité de 20 kg/jour a aussi été remis à Randrianjatovo Solofoson de la communauté de base à Namakia. La coopérative « Ny Mihantra » a aussi été équipée. Cette dernière, qui réunit les épouses des pêcheurs, enregistre mille six cents membres et œuvre dans la production de gilets de sauvetage allant jusqu'à deux mille quatre cents produits finis chaque année. Cette coopérative créatrice d'emplois a bénéficié d'une machine à coudre industrielle pour booster sa production et améliorer la qualité de ses produits.

Rasoambolanirina Raymonde, dit Beby, une entrepreneuse reconnue pour sa contribution active au développement socio-économique de la région Boeny, fait aussi partie des récipiendaires.

Elle gère une petite structure opérant dans l'agro- alimentaire, notamment le poisson fumé, avec vingt employés. L'entreprise, qui produit en moyenne près de 3,600 tonnes par an, a bénéficié d'une machine de production de blocs de glace alimentaire allant jusqu'à cent barres de 10 kg/24h.

Cette année, le gouvernement envisage de soutenir l'implantation de soixante petites et moyennes industries au niveau des districts, à travers le programme ODOF, conformément au programme rendu public en février 2021. Quatre secteurs sont mis en avant à travers ce programme : l'agroalimentaire, le textile, la pharmaceutique, ainsi que la production de matériaux de construction.

À terme, l'appui en équipements et fonds de roulement devrait aboutir au développement et la création de trois cent quarante unités de transformation locale de produits locaux. Le but est de générer des impacts directs sur la situation de l'emploi et la création de valeur dans les districts, ainsi que la création de nouveaux marchés pour soutenir le label « Malagasy Ny Antsika».

Mais le programme vise aussi le développement d'unités industrielles plus grandes dans des secteurs comme la cimenterie, l'automotive ou encore la production de panneaux solaires. Et la région Boeny devrait accueillir certains de ces projets industriels d'envergure. Selon un opérateur économique local, la transformation des produits halieutiques devrait être priorisée, dans la mesure où celle ci est susceptible de générer des milliers d'emplois et permet au pays d'augmenter significativement le volume de ses exportations.

À signaler, enfin, que le président de la République a aussi remis à la région Boeny un pack d'engins composé d'une niveleuse, d'un bulldozer, d'un compacteur, d'une citerne et d'une chargeuse. « Désormais, chaque gouvernorat de région sera chargé de construire au minimum 250 km de routes », a-t-il réitéré avant de soutenir que « plus aucun district ne sera oublié par rapport aux actions de développement ». Le chef de l'État a aussi souligné que le district de Mitsinjo est une zone à fortes potentialités agricoles, et que la réfection de la route reliant Katsepy à Mitsinjo jusqu'à Soalala est primordiale pour faciliter l'acheminement des produits agricoles.