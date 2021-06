Togo: On fait le point !

Un an trois mois après le premier cas de covid-19 au Togo (Mars 2020), on en compte désormais 13496 cas confirmés. Bonne nouvelle c'est que sur ces cas, 13032 ont été soignés et guéris. Ce qui n'est pas malheureusement le cas pour 125 autres personnes dont certains malgré les soins, n'ont pas pu survivre.

Et jusqu'à la date d'hier où on a dénombré 15 nouveaux cas sur les 744 personnes testées. Si l'on peut reconnaitre la baisse des chiffres sur les cas de contamination ces derniers jours, il est à noter que parallèlement, la vaccination se poursuit et le pays continue de réception les doses de vaccin pour poursuivre sa campagne de vaccination et atteindre un taux intéressant d'immunité contre la Covid-19.

Voici l'état des lieux

02 juin 2021 23:05

13496 cas confirmés

339 cas actifs

13032 Personnes guérie (s)

125 décès

Quinze (15) des 744 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 13496. Ces 15 personnes dont les âges sont compris entre 25 et 75 ans se répartissent comme suit :

- quatre (04) cas parmi les contacts : 3 femmes et 1 homme dans la préfecture du Golfe ;

- six (06) cas parmi les suspects : 1 femme et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, 2 femmes dans la préfecture des Lacs ;

- un (01) cas parmi les voyageurs : 1 femme dans la préfecture du Golfe ;

- quatre (04) cas parmi les dépistés : 1 homme dans la préfecture d'Agoè, 2 femmes et 1 homme dans la préfecture du Golfe.

Quatre-vingt-deux (82) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 13032.

Le nombre total de décès reste inchangé à 125.

Le nombre de cas actifs est de 339.

Un total de 336644 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.

T228 (Avec Covid19.gouv.tg)

