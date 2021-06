Sénégal: Prix d'excellence pour le leadership local - La 4ème édition se prépare activement dans la Région-Nord

Saint-Louis-Enda/Ecopop (Espace de Co production et des Offres Populaires pour l'environnement et le développement), en partenariat avec le Pndl, l'Ams et l'Ads (Associations d'élus locaux), a lancé depuis 2018 le Prix d'Excellence du Leadership Local (Pell) placé sous l'ancrage institutionnel du Ministère des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires.

Après trois éditions, Enda/Ecopop, en collaboration avec ses partenaires a lancé, cette année, la quatrième édition du Pell, et a démarré une tournée nationale d'information et de promotion du ce Prix d'Excellence, dans les 14 régions du Sénégal.

C'est dans ce cadre, que le Coordonnateur d'Enda/Ecopop, Bachir Kanouté, s'est entretenu hier avec les autorités administratives, les Responsables de l'Agence régionale de développement (Ard), les écoles doctorales de l'Université Gaston Berger et les journalistes de Saint-Louis, en vue de les informer et de leur expliquer le processus d'organisation de ce Prix d'excellence.

Ces échanges enrichissants et fructueux ont permis à M. Kanouté de rappeler que les chefs d'Etat, réunis en Sommet de l'Union Africaine (UA) en juin 2014 à Malabo, ont adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, qui recommande, en son article 20, la commémoration de la journée de la décentralisation et l'institutionnalisation d'un système transparent et impartial pour primer l'excellence dans la décentralisation et la gouvernance locale.

Au Sénégal, le Pse, nouveau cadre de références des politiques publiques et les réformes engagées dans l'Acte 3 de la Décentralisation, visent l'objectif majeur de créer des collectivités territoriales plus compétitives et performantes grâce à une meilleure participation des citoyens dans la coproduction, la mise-en œuvre et l'évaluation de leurs agendas de développement. Ainsi, le Président Macky Sall a également instauré la journée nationale de décentralisation, célébrée le 10 octobre de chaque année.

Selon Bachir Kanouté, c'est ce qui justifie l'organisation annuelle d'un processus assez sélectif, qui permet de décerner ce prix d'Excellence pour le leadership local.

Il a enfin rappelé que « le prix cible les innovations et les bonnes pratiques dans six secteurs que sont la participation et l'engagement citoyen, la transparence et la redevabilité, l'efficacité et l'efficience budgétaire, l'inclusion, l'égalité et l'équité, la solidarité et la territorialisation des politiques publiques ».