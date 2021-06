Sénégal: 33ème Concours de Haïku - L'Ambassade du Japon récompense les lauréats

La 33ème édition du Concours de Haïku, organisée par l'Ambassade du Japon au Sénégal avec ses partenaires, vient de connaître ses heureux lauréats.

Une cérémonie tenue à la résidence de l'Ambassadeur en présence, entre autres, de Madior Diouf, président du jury du Concours et des représentants des partenaires, a récompensé pour le 1er Prix, Youssoufa Mbodj enseignant à Séroum, Podor, pour son poème « Frileuse rivière, dans l'antre de la forêt, cherche son chemin ». Tandis que le second Prix a été attribué à Bernard DIOUF, étudiant en Informatique pour ses vers : « Tout près de l'étang, une querelle d'oiseaux, le crapaud s'en fiche ».

Fatoumata Binetou SOW, étudiante en Droit L3 (Ugb) a remporté le 3ème Prix avec son poème : » Allaitante mère, à l'ombre du baobab, si ensoleillé ».

Deux Prix d'encouragement et deux Prix Spéciaux pour la participation étrangère ont été décernés par le jury. Cette année, l'Ambassade du Japon à reçu différents poèmes venus des quatre coins du monde Europe, Amérique, Asie et Afrique. 45 poèmes ont été proposés aux membres du jury et parmi ceux-là, 7 prix ont été attribués, dont 5 prix nationaux et 2 prix internationaux.

Le Haïku est un court poème traditionnel japonais, ne dépassant pas 3 vers de 17 syllabes, réparties en 5, 7 et 5 syllabes, et qui décrit le sens de l'harmonie de la nature et des émotions humaines. Le Concours de Haïku a été initié au Sénégal en 1979. Aujourd'hui, il est inscrit dans le calendrier culturel et académique sénégalais.