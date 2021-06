Madagascar: IFM - « Trou de caïman » projeté ce vendredi

Le réalisateur Christophe Leroy sera présent à la projection du « Trou de caïman ».

Le film « Trou de Caïman » a été réalisé et produit dans le cadre du projet de recherche Protect « Protection sociale à Madagascar ». L'insertion du film dans la recherche dépasse la logique passive de média de diffusion pour contribuer directement à la recherche par deux voies complémentaires. Premièrement, le film, optant pour une démarche d'anthropologie visuelle, produit son propre regard et sa propre contribution à la recherche, en choisissant la focale du Fihavanana malagasy.

Deuxièmement, plusieurs ciné-débats permettront de porter le film dans des contextes variés et constitueront autant de lieux pour libérer la parole et nourrir la recherche. Le film constitue, ainsi, le socle d'un dispositif de recherche interdisciplinaire original organisé autour de la mise en dialogue de l'anthropologie visuelle et de la socio-économie. L'IFM accueille le film pour sa toute première projection-débat. D'autres suivront, dans des contextes variés, en France et à Madagascar, dans des lieux dédiés ou non, dans une logique de décloisonnement de la culture et de la recherche.

Pour accompagner cette première, une discussion autour du film sera animée à trois voix par Christophe Leroy, réalisateur de la Troisième porte à gauche, Gérard Razafindratsima, enseignant-chercheur en anthropologie politique à l'Université catholique de Madagascar, et Claire Gondard, chercheuse à l'UMI Résiliences-IRD et à l'Université de Bordeaux. Les échanges permettront d'interroger la place du Fihavanana dans la société malgache contemporaine et, au-delà, sa pertinence comme fondement d'une protection sociale moderne. Synopsis du film.

A Madagascar, si le système national de protection sociale reste embryonnaire, un lien de solidarité existe depuis si longtemps qu'il est devenu un mythe, le symbole d'une identité malgache, le Fihavanana Malagasy. Ce film rencontre les habitants d'un quartier populaire d'Antananarivo à la recherche de ce lien. Ce faisant, il croise sur son chemin une autre figure populaire, celle des deux malins, Ikotofetsy et Imaka, révélant l'association étroite entre le vivre ensemble et la contrainte sociale.