Madagascar: Atmosphère tendue entre pouvoir et opposition

Bien que Madagascar soit toujours en état d'urgence sanitaire et que le niveau de progression de l'épidémie de Covid-19 devrait être au centre des préoccupations, d'autres sujets viennent entretenir un sentiment de malaise latent.

La crise qui s'est installée est multiforme. Elle est sanitaire, sociale et économique et elle est également politique. Les efforts déployés par le pouvoir aussi méritoires soient-ils n'ont pas réussi à redresser une situation délicate ; le contexte permet à l'opposition de donner libre cours à ses critiques, souvent justifiées. Pour le moment, cette montée de la tension ne se traduit que verbalement et l'on ne peut que s'en réjouir, mais il est à présent nécessaire que l'État réponde aux interpellations dans le but de faire baisser la tension.

La population est confrontée à de plus en plus de difficultés dans sa vie quotidienne. La lutte menée contre l'épidémie de Covid-19 a fortement impacté son environnement. Les mesures prises ont accru la pauvreté et leur allégement annoncé par le chef de l'État a été accueilli comme une petite bouffée d'oxygène, pour les citoyens besogneux, bien que des difficultés considérables persistent. L'opposition qui n'est pas aux affaires joue son rôle en multipliant les critiques et en dénonçant les failles qu'elle constate. L'ancien président, Marc Ravalomanana est sorti de son silence et a multiplié les descentes dans les quartiers pour écouter les plaintes des habitants.

Il a ainsi pu bénéficier d'un regain de popularité, mais même si cela a pu gêner le pouvoir, cela n'aura, dans l'immédiat, pas de véritables répercussions. Ce qui aurait pu avoir de plus graves conséquences, aurait été le passage à l'Assemblée nationale de l'examen et du vote du projet de loi sur l'acquisition de la nationalité malgache par les étrangers. Suite à la levée de bouclier, le report « sine die » de l'examen du projet s'est fait à la presque unanimité des membres de la Chambre basse. Pendant ce temps, le chef de l'État, toujours en tournée en province, a multiplié les inaugurations de « zava-bita » pour montrer que le pouvoir n'est pas resté inactif durant ces deux ans.