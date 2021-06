Madagascar: Calendrier universitaire - Vers un prolongement du cumul des promotions

A l'instar de beaucoup de domaines, l'enseignement supérieur souffre des effets néfastes de la pandémie de la Covid-19. Les calendriers universitaires ont été particulièrement affectés.

La situation inédite dans laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est trouvée, au mois de septembre 2020, semble être partie pour un certain temps. En effet, à cause de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par l'État cette année-là, le département ministériel en question a dû jongler avec trois années universitaires à la fois. Si l'année universitaire 2018-2019 a finalement pu prendre fin, ce sont celles des années qui s'ensuivent qui semblent difficiles à gérer. D'un côté, l'année universitaire 2019-2020 n'est pas encore clôturée. De l'autre, celle de 2020-2021 n'a pas encore commencé que, voilà, l'année universitaire 2021-2022 pointe déjà son nez avec les futurs bacheliers de 2021. Interrogée sur la question, une source auprès du ministère de tutelle de noter «raccourcie à sept mois, l'année universitaire 2019-2020 aurait dû être clôturée le mois de mai dernier si les mesures sanitaires liées à l'épidémie de la Covid-19 n'ont pas suspendu les activités pédagogiques pendant quelques mois».

Course. La situation est plus que difficile pour les responsables. Les responsables des universités du pays devraient tout faire pour rattraper l'année universitaire 2019-2020 en quelques mois pour permettre le commencement de celle 2020-2021. Comme l'a fait savoir notre source, «si l'on se réfère à la programmation d'il y a un an, l'année universitaire 2020-2021 devrait commencer ce mois de juin. Les concours et sélections des dossiers ont, d'ailleurs, été bouclés par les universités depuis le mois de février dernier». Outre ces dossiers plus ou moins chauds, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique devrait également garantir la bonne marche des examens du baccalauréat de cette année. Une étape qui sera suivie par l'organisation de la rentrée universitaire 2021-2022 avec celles qui sont encore en cumul. Avec l'éventualité du retour des mêmes mesures sanitaires prises depuis 2020, le prolongement du cumul des années universitaires est à craindre.