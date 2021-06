Madagascar: Airtel Madagascar - Appui à Hervé, le taximan exemplaire

Un chèque de 300 litres de carburant pour Hervé.

Airtel Madagascar n'a jamais cessé d'apporter ses appuis à la lutte contre la Covid-19. Hervé, le taximan exemplaire, fait partie des bénéficiaires.

Avec son taxi 4L, il a transporté des dizaines de malades de la Covid-19 en laissant aux passagers le soin de fixer eux-mêmes les tarifs des courses. L'initiative prise par Hervé Raharimilanto, ce taximan pas comme les autres, a été saluée par l'opinion. Mieux, il y a eu des personnes qui ont décidé de l'appuyer pour la réalisation de la noble mission qu'il a assurée pour sauver des vies, parfois en risquant la sienne puisque la possibilité de contamination n'est pas à écarter dans le transport des personnes atteintes du Coronavirus. Airtel Madagascar a aussi décidé d'appuyer Hervé. Et ce, en lui faisant don d'un chèque de 300 litres de carburant, d'un smartphone avec du crédit téléphonique d'une valeur de 600 000 ariary ainsi que 150 Go de connexion Internet.

Initiative louable

Une occasion en somme, pour Airtel, de récompenser cette initiative louable et, qui plus est, conforme aux valeurs défendues par l'opérateur. «Toute initiative en faveur de la population est digne d'être encouragée et soutenue, surtout lorsqu'il s'agit de contribuer à sauver des vies. D'autant plus que dans ce cas précis, nous retrouvons une des valeurs chères à Airtel, à savoir, la solidarité ; sans hésitation, nous avons donc apporté notre pierre à l'édifice dans cette aventure citoyenne, certes risquée mais vitale, d'Hervé. Compte tenu du caractère contagieux du virus et de la situation d'urgence dans laquelle se retrouvent souvent les familles affectées, il est difficile de trouver un moyen de transport surtout pour les personnes contaminées. Au nom de tous les patients qui ont bénéficié de son service, nous remercions vivement ce soldat de l'ombre qui combat courageusement au front », a déclaré Eddy Kapuku, en marge de la remise de ce don.

Constant

La solidarité, le respect et le dynamisme - principales valeurs de l'opérateur - ont toujours animé la grande famille d'Airtel Madagascar dans ses actions philanthropiques. Contexte sanitaire oblige, son soutien aux différentes institutions coordonnatrices de la lutte contre la Covid-19 est constant depuis l'année dernière. Un appui matérialisé à travers des dons de masques, de produits de premières nécessités et autres en faveur notamment du CCO, des collectivités décentralisées et du personnel soignant.