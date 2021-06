Algérie: Djaballah appelle à "choisir les candidats les plus aptes"

Oum El Bouaghi — Le président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah, a appelé mercredi soir depuis Oum El Bouaghi, à "participer aux prochaines élections législatives et à choisir les candidats les plus aptes".

"Si vous voulez contribuer, même de manière modeste et progressive aux réforme et mettre l'Algérie sur la bonne voie de la construction et du développement économique, il est de votre devoir de connaître ceux à qui vous donnez votre voix", a lancé M. Djaballah, devant les militants et sympathisants de son parti, lors d'un meeting animé à la Maison de la culture Nouar Boubaker, au chef-lieu, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain.

Et d'ajouter : "La seule alternative pour engager des réformes est de participer aux élections en votant pour les plus aptes", appelant à cet égard à plébisciter les candidats de son parti en possession, dit-il, d'un "programme global de réformes, connu pour son intégrité, sa crédibilité, attaché à sa religion et aux constantes de la nation et du pays".

Au terme de son discours électoral, M. Djaballah a estimé que le changement en Algérie "n'est pas chose facile", relevant qu'il est possible d'opérer "un changement progressif, au lieu du statu quo".