Algérie: Zerouati plaide en faveur d'une "politique prospective" pour bâtir un Etat fort

Batna — La présidente du parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) Fatma-Zohra Zerouati a plaidé mercredi depuis Batna en faveur "d'une politique prospective pour bâtir un Etat fort".

"Il est impératif que la politique soit porteuse d'une vision d'avenir, fondée sur une planification sur l'évolution de la situation dans les années à venir", a indiqué la présidente de TAJ, lors d'un meeting animé à la Maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain.

Mme Zerouati a aussi appelé à "œuvrer pour renforcer la confiance entre l'élu et le citoyen et à faire de la diversité qui caractérise l'Algérie, une base solide pour bâtir un Etat avec des institutions fortes, où les régions se complètent au service de l'économie nationale et des générations futures".

Soulignant la nécessité pour les candidats aux prochaines élections de "tenir un discours franc" et "d'exposer leurs idées", la responsable politique a déclaré que son parti propose un programme "réaliste et réel", élaboré sur la base d'une étude et une planification en mesure de contribuer à la réalisation du développement durable.

Selon elle, "la seule alternative est d'œuvrer à conjuguer nos efforts pour renforcer le front intérieur du pays, se rallier autour de ce front et insuffler une réelle dynamique au sein de la société".