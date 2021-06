Sénégal: Assainissement et hygiène - Fatima Maada Bio nommée ambassadrice de l'Afrique

Le Conseil des ministres africains en charge de l'Eau (Amcow) a désigné Mme Fatima Maada Bio, Première Dame de la République de Sierra Leone, en qualité d'ambassadrice de l'Afrique chargée des questions d'assainissement et d'hygiène

Selon un communiqué de presse, elle a été présentée le 26 mai 2021 à la State House, en Sierra Leone, en présence du Président de la Sierra Leone, de l'ensemble de son cabinet et d'autres partenaires au développement. À ce titre, elle pilotera et conduira les programmes de sensibilisation visant à améliorer les politiques et les pratiques, afin de promouvoir l'accès à l'assainissement et à l'hygiène sur le continent africain.

Dans son discours d'ouverture, le Dr Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone, a félicité la Première Dame pour sa nomination et a reconnu son travail en faveur de l'autonomisation des femmes.

« L'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène, en particulier pour les femmes et les jeunes filles est essentiel pour leur bien-être, leurs besoins domestiques, leur santé reproductive et menstruelle », a-t-il déclaré.

Le président Bio a ajouté qu'en tant que pays, la Sierra Leone estime que les femmes doivent jouer un rôle prépondérant dans la planification, la conception, la mise en œuvre, la gestion et l'évaluation de l'impact des interventions en matière d'eau et d'assainissement.

« Notre pays est vraiment fier de la manière dont l'AMCOW gère les politiques sur le continent en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène », a ajouté le président. Mme Bio est une panafricaniste passionnée des questions de développement qui touchent le continent. Elle croit fermement à l'autonomisation des femmes. Elle a récemment procédé au lancement de l'initiative des serviettes hygiéniques gratuites pour les écolières de Sierra Leone, dans le cadre de l'initiative gouvernementale en faveur d'une éducation de qualité gratuite. Elle a également lancé la campagne « Hands Off Our Girls » pour sensibiliser le monde à la nécessité de réduire les mariages précoces et les viols en Afrique.

Dans son discours de remerciement, la Première Dame a fait savoir que « l'hygiène et l'assainissement sont des questions essentielles, voire fondamentales. J'accepte cette nomination pour servir la Sierra Leone et l'Afrique en qualité d'ambassadrice de l'assainissement et de l'hygiène. Je ne travaillerai pas seulement avec un pays mais avec l'Afrique tout entière et je compte sur le soutien de mon époux pour mener à bien cette nouvelle mission. »

Quant au Secrétaire Exécutif par intérim de l'Amcow, Thomas Banda, il estime que cette nomination est tout à fait opportune pour l'Afrique.