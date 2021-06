Sénégal: Marché du travail - Plus du tiers de la population en emploi (39,3%) est salarié

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête nationale sur l'emploi au Sénégal pour le quatrième trimestre 2020. Selon la publication consultée par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), plus de la moitié (57,9%) de la population en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail au quatrième trimestre de l'année 2020.

« La participation au marché du travail varie selon le milieu de résidence, avec un taux de 59,4% en milieu urbain, contre 56,0% en milieu rural. Ce taux varie également selon le sexe ; il est de 67,6% pour les hommes et de 48,6% pour les femmes », renseigne l'Ansd.

Elle souligne que la population en emploi est constituée des employeurs et travailleurs pour compte propre ainsi que des salariés. Plus du tiers (43,3%) de la population en âge de travailler a eu un emploi. Le taux d'emploi est plus élevé en milieu urbain avec un niveau de 47,7% contre 37,9% en milieu rural.

Des différences plus importantes sont observées entre les hommes et les femmes. Pour les premiers, le taux d'emploi est de 56,2% contre 31,1% pour les femmes.

Concernant l'emploi salarié, au quatrième trimestre, l'Ansd révèle que plus du tiers de la population en emploi (39,3%) est salarié. Des écarts importants sont notés selon le sexe. Le taux d'emploi salarié des hommes est de 46,6% contre 26,9% pour les femmes. Des écarts plus accentués sont enregistrés selon le milieu de résidence, avec un taux d'emploi salarié de 49,2% en milieu urbain contre 24,1% en zone rurale.

Selon l'Ansd, les aides-familiaux constituent une composante importante de la main-d'œuvre au Sénégal. Ils ont représenté 8,5% de la main-d'œuvre au quatrième trimestre de l'année 2020. En milieu rural, 15,2% de la main-d'œuvre est constitué d'aides familiaux. Ils concernent davantage les femmes (9,8%) que les hommes (7,5%).

L'Ansd informe que le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 16,7% au quatrième trimestre de 2020. Le chômage est légèrement plus noté en milieu rural où 17,1% de la population active est au chômage contre 16,3% en zone urbaine. Selon le sexe, le chômage affecte davantage les femmes (26,3%) que les hommes (9,3%).

L'Ansd a analysé également l'impact du Covid-19 sur le marché du travail. Les résultats de l'analyse du marché du travail, montrent que près de 7 personnes occupées sur 10 (67,6%) ont été impactées par la pandémie.

L'impact a été plus important en milieu urbain où 71,9% des personnes occupées sont concernées contre 61,9% en zone ruraux. Par rapport au sexe, la pandémie a plus affecté les hommes (70,0%) que les femmes (63,6%).

Par rapport au statut dans l'occupation, les employeurs et les indépendants non agricoles sont les plus impactés par la pandémie. En effet, 88,9% des employeurs et 81,2% des indépendants non agricoles ont déclaré avoir été impactés par la COVID 19. S'en suivent les apprentis et stagiaires et les salariés avec des proportions respectives de 66,8% et 62,5%. Les indépendants agricoles sont les moins touchés avec une proportion de 58,1%