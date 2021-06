Cote d'Ivoire: Salon du recyclage d'Abidjan/Massal Touré - «La ville durable africaine doit épouser les valeurs de nos cultures»

« Le changement climatique peut être qualifié de quelque chose de crucial pour notre continent. A la suite des différents accords et particulièrement l'Agenda 2030 adopté en septembre 2015, 196 pays et Etats membres des Nations unies ont fait de l'environnement une priorité, la nécessité de faire preuve de solidarité entre les générations. La ville durable africaine doit épouser des valeurs de nos cultures et non faire du copier-coller. Ce salon vise à renforcer le discours environnemental », a affirmé Touré Massal, la commissaire générale.

La 2e édition du salon du recyclage d'Abidjan se tient, du 1 au 3 juin 2021, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci), au Plateau, autour du thème : « Quel modèle de ville durable pour l'Afrique ? »

Selon elle, les défis environnementaux sont multiples. Ce qui n'est pas sans conséquences sur les entreprises et les ménages. Pour adresser donc ces problématiques, cela nécessite une synergie d'actions. « Ce salon constitue un prétexte pour réfléchir sur les problématiques du changement climatique dont la conséquence immédiate, au niveau local, est la crise énergétique », a-t-elle soutenu.

Pour Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la ville durable doit être perçue en termes d'ambitions, objectifs et de valeurs comme une source de progrès social. « La ville durable africaine est le lieu de régénérescence écologique et environnementale, de dialogue des cultures. La ville doit jouer son rôle de développement économique avec son corollaire environnemental », a-t-il dit.

« Nous nous félicitons de ce salon qui va permettre à nos populations d'adopter des comportements éco-citoyens pour améliorer le cadre de vie », a indiqué Auguste Kouakou, représentant le maire du Plateau.

Kouakou Alexandre, représentant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, parrain de l'évènement, a salué cette initiative. Avant d'indiquer que le gouvernement est disposé à accompagner tout ce qui concourt à la ville durable et au développement durable.

Ce salon s'achève ce jeudi 3 juin 2021 suivi de la soirée des Awards le vendredi 4 juin, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.