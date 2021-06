Sénégal: Préparation des élections locales du 23 janvier 2022 - Me Wade installe sa task force de 30 libéraux

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) se met en branle en perspective des prochaines élections municipales et départementales. L'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, par ailleurs Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds) a procédé à la mise en place d'une commission nationale de préparation de ces échéances. Composée de près trente Secrétaires généraux nationaux, cette «task force » qui a jusqu'au 30 juin 2021 pour rendre son rapport est chargé de faire des propositions et des recommandations qui permettront de définir des stratégies globales et locales en perspective de ces élections.

L 'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, dont le parti n'a pas présenté un candidat lors de la dernière élection présidentielle suite à la disqualification par le Conseil constitutionnel du dossier de son candidat Karim Wade, est décidément déterminé à mettre toutes les chances du côté de sa formation politique : le Parti démocratique sénégalais (Pds) en perspective des prochaines élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prochain.

En effet, dans une décision administrative prise le 25 mai dernier, enregistré sous le numéro N°0092/ SGN/PDS/2021, Me Abdoulaye Wade par ailleurs Secrétaire général national du Pds a procédé à la mise en place d'une commission nationale de préparation des élections locales. Au sujet des missions de ce nouvel organe de bataille, présidé par Daouda Niang, Secrétaire général national adjoint, Rapporteur du collège des Secrétaires généraux nationaux adjoints, le « Pape du sopi » précise qu'elles seront « précisées par une feuille de route qui lui sera remise pour lui permettre d'accomplir ses missions dont la principale consiste à faire des propositions et des recommandations qui permettront de définir des stratégies globales et locales pour les sections et les fédérations du parti portant sur l'organisation et les plans d'action ».

Toujours dans ce document administratif qu'il a pris à la veille de son 95ème anniversaire célébré le 29 mai dernier, Me Abdoulaye Wade qui en appelle à une collaboration étroite de la «direction des structures et la direction des élections du parti », souligne que cette commission devra rendre son rapport au plus tard le 30 juin 2021. Il faut souligner qu'à la tête de cette commission nationale de préparation des élections locales, outre Daouda Niang, Me Abdoulaye Wade a choisi trois responsables libéraux nommés aux postes de 1er vice-président, 2ème vice-président et 3ème vice-président.

Il s'agit respectivement de Mamadou Lamine Thiam, Secrétaire général national adjoint chargé des élus locaux et Président de l'Association des maires et élus locaux, de Doudou Wade, Secrétaire général national adjoint chargé des conflits et Abdoulaye Racine Kane, Secrétaire général national adjoint chargé des finances et trésorier général du parti. Dr Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint chargé des élections et Saliou Dieng, Secrétaire général national chargé des structures et des mouvements de soutien complètent en qualité de Rapporteurs de cette «task force » qui compte 24 autres membres , tous des Secrétaires généraux nationaux.