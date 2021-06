Cameroun/Nigeria: Amical Cameroun-Nigeria - Les premiers pas de Neyou et Lea-Siliki

Les deux milieux de terrain honorent leur convocation chez les Lions, après plusieurs rendez-vous manqués.

Il est l'une des révélations de la saison en Ligue 1 française, même si son club, Saint-Etienne, a bataillé pour se maintenir dans l'élite. Et logiquement, les supporters des Lions indomptables attendaient de voir Yvan Neyou sous les couleurs nationales. Cela devrait être le cas à l'occasion de la double confrontation amicale Cameroun-Nigeria durant cette période FIFA en Autriche.

Le milieu défensif de 24 ans est en effet présent à Vienne où l'équipe est en stage depuis le début de la semaine. Et c'est déjà une bonne nouvelle en soi. On se souvient qu'il avait déjà été convoqué il y a presque un an chez les Lions. Mais Yvan Neyou, tout juste prêté à Saint-Etienne par la réserve du Fc Braga (Portugal), avait alors préféré se consacrer à son club, jugeant que ce n'était pas encore le bon moment. En mars dernier, ce sont les restrictions sanitaires qui expliquaient son absence. « J'ai un peu hésité à venir mais ce n'est pas parce que je ne voulais pas.

C'était plus par rapport à ma capacité à m'adapter à un autre style de jeu », a-t-il expliqué au micro de Fecafoot.tv. Jugé « très intéressant sur le plan technique et en matière d'intelligence de jeu » par Claude Puel, son entraîneur à Saint-Etienne où il a fini par signer jusqu'en 2024, Yvan Neyou a clairement un coup à jouer dans l'entrejeu des Lions.

Tout comme James Lea-Siliki, 25 ans, qui affiche également quelques rendez-vous manqués avec les Lions indomptables et qui est bien présent dans la tanière en Autriche. Après avoir joué avec les U19 de l'équipe de France et certainement nourri quelques espoirs en Bleus, le milieu de terrain de Rennes a finalement fait son choix. « Je n'avais pas d'appréhensions.

Je voulais juste venir et montrer ce que je sais faire », affirme le joueur. Antonio Conceiçao avait en tout cas fait de sa présence une priorité. Et on imagine bien que le technicien portugais profitera de cette période FIFA pour observer ces « bleus » qui pourraient certainement se révéler utiles. Surtout dans la perspective des échéances qui attendent le Cameroun dans les six prochains mois. A savoir les éliminatoires de la Coupe du monde et la Coupe d'Afrique des nations 2021.

De leur côté, les Super Eagles affichaient complet avec les 20 joueurs convoqués. Ces matchs amicaux contre le vieux rival camerounais seront également l'occasion, pour Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria, d'« observer des joueurs dans la perspective des prochains matchs officiels de l'équipe ». Pour rappel, le Cameroun et le Nigéria s'affrontent vendredi prochain soir au Weiner Neustadt Stadium de Vienne avant le match retour, quatre jours plus tard.