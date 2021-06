Afrique: Afrobasket masculin - Le Cameroun dans le groupe D

Le tirage au sort effectué samedi dernier place les Lions avec le Sénégal, le Soudan du Sud et le deuxième du groupe E comptant pour les éliminatoires de la compétition.

Du 21 août au 5 septembre se déroulera l'Afrobasket masculin à Kigali au Rwanda. Une compétition qui verra la participation du Cameroun. A l'issue du tirage au sort de samedi dernier, les Lions de la balle orange sont désormais fixés sur leurs adversaires. Lazare Adingono et son effectif évolueront dans le groupe D. Ils y retrouveront les Lions du Sénégal, classés tête de poule. Des Ouest-Africains champions d'Afrique à cinq reprises et demi-finalistes des trois dernières éditions de l'Afrobasket. Le Sénégal a aussi participé à la dernière Coupe du monde en 2019 en Chine.

Durant cette phase finale, le Cameroun rencontrera également le Soudan du Sud. Ce dernier sera à sa première participation dans la grande joute continentale. On se rappelle que les Sud-Soudanais ont obtenu leur qualification en octobre dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C'était la faveur d'un tournoi triangulaire en compagnie du Tchad et du Cap-Vert.

Le dernier adversaire du Cameroun dans ce groupe sera connu après les derniers matchs de qualification dans le groupe E. Dans ledit groupe, seule l'Egypte avait disputé tous ses matchs et validé son ticket. Les autres n'avaient pas été programmés suite à des cas positifs de Covid-19 au sein de l'effectif ougandais. Tout devrait donc se jouer entre le Maroc, le Cap-Vert et l'Ouganda. L'équipe classée deuxième dans ce groupe E intègre directement le groupe D de la phase finale tandis que celle classée troisième va dans le groupe A.

Dans les autres groupes, le Rwanda pays organisateur hérite de la très insatiable Angola et de la RDC dans le groupe A. Le groupe C verra le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Mali se disputer les deux places qualificatives pour le second tour en compagnie du Kenya. Enfin, dans le groupe B, la Guinée et la RCA seront au menu des favoris que sont la Tunisie et l'Egypte.