Sénégal: Entrepreneuriat dans la chaîne de valeur riz - Des sessions de formation pour 300 producteurs vulnérables de la vallée

AfricaRice et la Fondation Mastercard ont uni leurs forces pour mettre en œuvre le projet Rap (Rice Agripreneurship Project) dans la Vallée du Fleuve Sénégal pour une durée de 2 ans. L'objectif du Rap est d'appuyer les productrices et producteurs vulnérables et de développer l'entreprenariat des jeunes dans la chaîne de valeurs du riz au Sénégal afin de contribuer à l'amélioration de la résilience du pays pendant et après la crise du Covid-19. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet Rap, un atelier a permis de démarrer hier, à Ngallèle/Boudiouck, cinq séances de formations (pour 2 semaines) pour 300 bénéficiaires de ce programme. A l'issue de la première journée, 50 participants ont reçu hier leurs diplômes.

Saint-Louis- En plus des participants venant d'AfricaRice, certains partenaires du projet Rap ont été également invités, à savoir, la Direction Régionale de l'Agriculture de Saint Louis, l'Isra, la Saed, l'Anpej, la Fondation Syngenta et la Banque agricole. Ce projet est financé par la Fondation Mastercad pour un coût global de plus de 2 milliards Cfa.

Selon Dr Baboucar Manneh, Représentant régional d'Africa Rice au Sénégal, ces ateliers porteront surl'entreprenariat et le développement personnel, la Gestion Intégrée de la Riziculture, la Prestation de Services Mécanisés, la transformation et la commercialisation, la Gestion de la chaîne d'approvisionnement, « ils s'agira notamment d'apprendre aux jeunes candidats à l'entrepreneuriat, comment maitriser les conditions de succès en business et les qualités de l'entrepreneur, de les aider à bâtir leur propre plan de développement personnel, etc ».

Le Coordonnateur du Projet, Dr Mandiaye Diagne d'Africa Rice, a rappelé que les trois principales composantes du projet sont l'approvisionnement d'urgence en intrants et le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur du riz, le développement des entreprises et l'accès au financement et au marché, le développement et l'utilisation des technologies numériques pour l'agribusiness.

Le projet, a-t-il précisé, fournira 1000 kits de démarrage aux agriculteurs vulnérables ayant 1 ha ou moins parmi principalement des groupes de femmes et de jeunes. Chaque kit est constitué de semences certifiées, d'engrais et de coût d'irrigation pour un ha.

Également, un nombre de 100 groupements ou entrepreneurs individuels bénéficieront de subvention du projet pour créer ou développer des entreprises. Ces appuis seront accompagnés d'autres formations spécifiques, de coaching et mentorat.

Au total, le projet prévoit de renforcer les capacités de 5300 acteurs (agriculteurs, riziers, commerçants et prestataires de services) dont 1300 bénéficiaires directs et 4000 bénéficiaires indirects. En collaboration avec la Fondation Syngenta pour une agriculture durable (Sfsa), 5 Cema (Centre d'Exploitation du Matériel Agricole).

Au total, 4500 emplois seront créés, dont 2620 emplois consolidés dans le contexte de la Covid-19. En outre, 23000 ménages rizicoles de la vallée du fleuve Sénégal seront touchés à travers les appuis du projet et les activités des jeunes agripreneurs et des Cemas.