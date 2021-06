Cote d'Ivoire: Equipe de Côte d'Ivoire - Willy Boly, "je veux gagner la CAN et la Coupe du Monde avec mon pays"

Conscient du potentiel de joueurs qu'a son pays, le défenseur ivoirien Willy Boly, rêve grand et veut inscrire le nom de la Côte d'Ivoire, au sommet du football africain et mondial.

Le colosse défenseur ivoirien de Wolverhampton en Angleterre, Willy Boly, ambitionne de remporter "une CAN" et une "Coupe du Monde", avec la Côte d'Ivoire.

En effet, arrivé en sélection dans la soirée du 31 mai 2021, avec quatre autres de ses coéquipiers, dont Sébastien Haller, Jérémie Boga, Chris Bedia et Lago Junior, l'imposant stoppeur de 1,95 m, comme on le dit, n'est pas venu dans la sélection ivoirienne, pour faire du tourisme. Il veut être champion du monde et champion d'Afrique avec les Eléphants de Côte d'Ivoire. Une ambition qu'il n'a pas cachée à la presse ivoirienne. Et quand on regarde l'effectif pléthorique des champions d'Afrique 2015, avec des noms tels que Franck Késsié, Nicolas Pépé, Sébastien Haller, on pourrait comprendre d'où vient cette aspiration de Willy Boly.

Reste à savoir quand est-ce que cela arrivera !