Afrique: FIFA matchs amicaux / Côte d'Ivoire - Burkina - tout savoir sur ce "derby" ouest africain

La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso ce samedi 5 juin 2021, à partir de 17H GMT au stade ADO d'Ebimpé, dans le cadre des matchs amicaux de la fenêtre FIFA du mois de juin. Un match amical aux allures de derby pour ces deux nations ouest africaines où le football est une véritable passion.

Les deux nations sœurs que sont la Côte d'Ivoire et le Burkina se donnent rendez-vous, ce samedi 5 juin 2021 dès 17h du coté d'Ebimpé, pour un match amical international. Découvrons les contours de ce match.

Historique des matchs Côte d'Ivoire - Burkina

En 7 confrontations Côte d'Ivoire - Burkina, la Côte d'Ivoire a toujours pris le dessus avec 5 victoires et 2 matchs nuls. La dernière victoire des Eléphants remonte à la CAN 2012. Les Etalons s'étaient inclinés 2 buts à 0, buts marqués par Salomon Kalou et Bakary Koné contre son camp. Neuf ans après, Ivoiriens et Burkinabès se mesureront une huitième fois.

Les stats des deux équipes

La Côte d'Ivoire présente un bilan positif avec une qualification pour les phases finales de la prochaine CAN au Cameroun. Lors de ces deux dernières sorties, les Eléphants ont inscrit 3 buts, contre l'Ethiopie (3-1) et face au Niger (3-0). Quant au Burkina Faso, qui sera aussi présent sur les terres de Samuel Eto pour cette CAN 2022, il reste sur un bilan positif avec zéro défaite, au cours des éliminatoires CAN du groupe B, et une première place.

Les joueurs à suivre

Franck Késsié, Nicolas Pépé, Amad Diallo la pépite, Sébastien Haller, Willy Boly, Serge Aurier, seront les joueurs à surveiller chez les Eléphants. Ils ont tous réussi une belle saison avec leurs différents clubs. Késsié et Amad Diallo seront en C1 la saison prochaine avec leurs clubs, tandis que, Nicolas Pépé a terminé en grande pompe avec Arsenal et a quand même disputé une demi-finale de Ligue Europa, battu malheureusement par le collectif de Villareal, futur vainqueur de la C3.

Tapsoba, son nom ne cesse de résonner dans tous les médias tant, le jeune défenseur burkinabè suscite d'énormes intérêts de la part des cadors européens ; les frères Traoré ; le capitaine emblématique Charles Kaboré. Ils seront les joueurs à craindre du côté des Etalons.

Une rencontre palpitante à suivre !