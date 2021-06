Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Lancement de la bourse Else Kröner

Les bourses d'excellence BEBUC font partie d'un programme qui vise à rajeunir le personnel académique des universités congolaises.

Les bourses d'excellence BEBUC (Bourse d'excellence Bringmann aux universités congolaises) dans les domaines de la médecine et des sciences de la vie, financées par l'Else Kröner-Fresenius-Stiftung (EKFS), feront à l'avenir partie d'une bourse Else Kröner. L'université de Kinshasa, en coopération avec l'université Julius-Maximilians de Würzburg (JMU), en Allemagne, a lancé un programme de soutien unique pour les jeunes congolais, indique un communiqué de presse rendu public le 2 juin.

BEBUC soutient les échanges académiques et la promotion de jeunes universitaires dans le but d'améliorer le système universitaire en République démocratique du Congo, afin qu'il réponde aux exigences d'aujourd'hui en matière d'enseignement et de recherche académiques. Pour rendre cela possible, le Pr Bringmann a fondé le « Förderverein Uni Kinshasa eV » (fUNIKIN) en 2009. Le programme de bourses BEBUC est principalement financé par la Else Kröner-Fresenius-Stiftung, avec laquelle l'association fUNIKIN travaille avec succès depuis 2010. BEBUC soutient actuellement près de deux cents jeunes congolais dans vingt-cinq écoles et universités différentes du pays.

Un financement de 1,5 million d'euros

Dans le cadre de la nouvelle bourse Else Kröner, l'EKFS, indique le communiqué, va financer le programme de bourses d'excellence BEBUC avec 1,5 million d'euros à partir d'avril 2021. Les bourses Else Kröner peuvent être attribuées à des candidats exceptionnels dans les domaines de la médecine et des sciences de la vie en République démocratique du Congo (RDC) dans toutes les phases pour un une période de trois ans de cours, incluant le doctorat. "Les bourses soutiennent les étudiants qui, après avoir terminé leurs études à l'étranger, doivent retourner dans leur pays d'origine pour y travailler scientifiquement et plus tard être nommés professeurs", explique le Dr Judith von Heusinger, responsable du financement médical et humanitaire de l'EKFS. L'EKFS promeut le programme de bourses BEBUC depuis 2009. En 2021, la fondation avait investi environ 4,5 millions d'euros dans ce programme de bourses.

Rajeunir le personnel académique des universités congolaises

Le programme, fondé en 2008 par le Pr Gerhard Bringmann (Université de Würzburg) et le Pr Virima Mudogo (Université de Kinshasa), vise à rajeunir le personnel académique des universités congolaises avec d'excellents jeunes scientifiques et à ouvrir de nouveaux domaines d'études. « Malgré sa richesse en ressources naturelles, la République démocratique du Congo est l'un des cinq pays les plus pauvres au monde en termes de PIB par habitant. L'une des principales raisons de la pauvreté est le manque d'éducation de haute qualité, en particulier dans les bonnes universités dans les sciences de la vie et au-delà », explique le Pr Gerhard Bringmann, président fondateur et membre du conseil d'administration du Förderverein Uni Kinshasa, qui est actuellement Président d'honneur de BEBUC. Son successeur à la direction de BEBUC est le Pr Alfred Forchel, ancien président de l'Université de Würzburg.

Renouveler le système universitaire congolais

Le programme financé par l'EKFS, explique-t-on, contribue, de manière significative, au renouvellement du système universitaire congolais en mettant l'accent sur la médecine et les sciences de la vie, l'amélioration du système de santé et le développement de solutions scientifiquement fondées pour les besoins fondamentaux de la société. Les boursiers, fait-on savoir, sont sélectionnés selon une procédure de qualité développée par BEBUC et sont accompagnés pendant leurs études. « Le programme de bourses d'excellence BEBUC a déjà permis à très professeurs d'être nommés dans des universités congolaises ; et d'autres boursiers sont en route », explique le Pr Forchel.