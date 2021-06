Congo-Kinshasa: Éruption volcanique de Nyiragongo - Concertation pour renforcer l'aide humanitaire

L'objectif de la concertation entre la délégation gouvernementale venue de Goma composée du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, modeste Mutinga des actions humanitaires et José Mpanda de la Recherche scientifique et la délégation de la communauté humanitaire, conduite par M. David Mclachlan-Karr, s'est focalisé sur la recherche des voies et moyens pour renforcer l'assistance humanitaire en faveur des populations déplacées, victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo qui a secoué la ville de Goma et ses environs, le 22 mai dernier.

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a présidé cette séance de travail au salon rouge du bâtiment du gouvernement a, au nom de l'équipe gouvernementale qui était dernièrement en mission humanitaire à Goma, lancé un plaidoyer pour la mobilisation de l'aide humanitaire en faveur de la population sinistrée de la ville de Goma. C'était en présence aussi de la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba

" Nous sommes ici au nom de l'équipe du gouvernement qui a effectué la mission à Goma et qui continue à faire le plaidoyer pour que l'action de la communauté internationale soit encore plus élevée que ce qui est déjà fait. Toutes les interventions montrent à dessein la volonté des humanitaires d'accompagner notre pays face à la difficulté actuelle. Et je vous remercie sincèrement pour cette volonté affichée... Il est important de continuer avec le comité restreint pour arriver à mettre en place tout un mécanisme d'accompagnement", a déclaré le chef de la délégation gouvernementale de Goma et ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, tout en rassurant les humanitaires de la riposte gouvernementale face à ce drame.

"Le Gouvernement fait le maximum. Et nous espérons que les humanitaires vont nous accompagner au-delà de ce qui a été fait maintenant. Nous vous assurons également qu'au gouvernement, nous allons tout mettre en œuvre pour que les difficultés administratives liées à la douane, et pour d'autres difficultés en lien avec l'entrée sur le territoire congolais, soient résolues, parce que cela va contribuer à aider nos populations", a-t-il rassuré sans omettre de saluer les initiatives locales des Congolais et des acteurs politiques qui se mobilisent également pour la cause de leurs compatriotes qui sont en difficulté à l'est de la RDC.

A l'issue de cette réunion avec l'équipe gouvernementale, le coordonnateur humanitaire des Nations unies et chef de la délégation de la communauté humanitaire, M. David Mclachlan-Karr, s'est réjoui de la volonté politique affichée par le gouvernement de la République, notamment sur le fait de mobiliser les humanitaires par rapport à ce drame humanitaire de Goma. "Nous avons eu l'opportunité d'échanger des points de vue avec l'équipe gouvernementale sur la riposte à la crise humanitaire à Goma. Nous avons surtout parlé de la nécessité d'augmenter, de renforcer l'assistance pour les personnes déplacées qui ont été évacuées par les autorités du Nord-Kivu pour leur protection. Nous avons actuellement recensé près de quatre cent mille personnes qui sont dans le besoin. Et nous sommes en train de planifier avec le gouvernement un paquet d'assistance en faveur des sinistrés ", a laissé entendre David Mclachlan-Karr.

Tout en insistant sur la protection des équipes humanitaires contre les attaques éventuelles des bandits armés dans la zone d'intervention, David Mclachlan-Karr a souligné que l'échange était fructueux. "Et nous avons échangé sur comment renforcer notre coopération pour la mobilisation des ressources auprès des bailleurs de fonds qui vont financer ce programme de riposte".