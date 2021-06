Congo-Brazzaville: TIC - Le gouvernement congolais veut accélérer la couverture nationale en télécommunications

Les ministres des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo et de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, se sont entretenus, le 2 juin, sur la finalisation de la troisième phase du Projet de couverture nationale en télécommunications (PCN) qui peine à se matérialiser pour des raisons financières.

A en croire le coordonnateur national dudit projet, M. Akouala, cette troisième phase consiste d'une part à assurer le renforcement des capacités opérationnelle et managériale au niveau des bénéficiaires, la formation de transfert de compétences, le support technique, l'optimisation du réseau et, d'autre part, à assurer le dernier kilomètre c'est à dire la connectivité en fibre optique des ménages, des administrations, des entreprises et aussi l'optimisation de la qualité des services.

« Aujourd'hui, en ce qui concerne cette phase du projet qui coûte 199.728.353.74 de dollars américains, la convention de financement signée le 31 mai 2017 exigeait que le Congo paye une contrepartie de 15%, chose faite. Le reste des 85 % qui devait être payé par l'autre partie bloque le démarrage et la poursuite du projet ... », a-t-il fait savoir.

Par rapport à cela, les membres du gouvernement ont pris l'engagement de débloquer la situation en mettant en place des stratégies dans le cadre de la diplomatie économique et du partenariat public‐privé pour solliciter le concours des investisseurs et des bailleurs de fonds étrangers.

« La réunion de ce jour fait suite à l'audience que le président de la République a accordée à la société Huawei relative à la troisième phase du PCN. Il s'agit donc pour nous de travailler pour que l'on puisse finaliser cette troisième phase du projet et de voir s'il y a des points bloquants en ce qui concerne l'exécution dudit projet, faire également une évaluation », a déclaré le ministre en charge des Postes et Télécommunications, Léon juste Ibombo.

Selon lui, cette troisième phase du PCN, projet commun avec la société Huawei, va permettre à la société Congo Télécom de pouvoir se déployer de manière efficace dans notre écosystème des télécommunications. Elle permettra aussi à CongoTelecom de raccorder les ménages et entreprises à travers la fibre optique très haut débit. mais aussi d'être un opérateur mobile avec un réseau mobile et la 4G.

« En ce jour, nous avons donc réussi à traverser les perspectives par rapport à ce partenariat. Les choses vont donc suivre leur cours tel que prévu dans nos différents accords. Le projet a pris du retard à cause des difficultés d'ordre technique qu'il fallait régler. A l'issue de cette réunion les contours ont été sériés et puis les solutions sont trouvées pour que le partenariat s'exécute comme prévu », a indiqué le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

Ladite séance de travail a réuni différents représentants, notamment ceux de Huawei Technology, de CongoTélécom et de l'Agence de régulation des postes et des communications éElectroniques.