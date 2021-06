Ile Maurice: La VPM Dookun-Luchoomun annonce la reprise scolaire progressive

communiqué de presse

Une reprise scolaire se fera de façon progressive à partir du 05 juillet 2021 car la priorité reste la sécurité des élèves et du personnel du secteur de l'éducation. Cependant, afin d'assurer la continuité pédagogique, l'apprentissage à distance pour les élèves des Grades 1 à 9 à travers des programmes sur la Mauritius Broadcasting Corporation et le Student Support Portal, ainsi que l'enseignement en ligne pour ceux des Grades 10 à 13 se feront du 21 juin au 02 juillet 2021.

La Vice-premier ministre (VPM), ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun, a fait cette annonce, cet après-midi, lors d'un point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 au Bâtiment du Trésor à Port Louis. L'Attorney General, Ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, et le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh, étaient également présents.

La VPM Dookun-Luchoomun a fait ressortir qu'à Maurice, les admissions pour les Grades 1, 7 et 10 se feront le 14 juin 2021. De plus, les enseignants recevront leurs emplois du temps et leurs listes d'élèves du 14 au 21 juin 2021, et les parents pourront récupérer les résultats et les listes de livres de leur enfant. Les livres pour les Grades 1 à 9 seront distribués dans les écoles à ces dates. Mme Dookun-Luchoomun a aussi donné des détails concernant la reprise scolaire.

Les élèves des Grades 1 à 3 assisteront aux cours deux fois par semaine, tandis que ceux des Grades 4 à 6 s'y rendront pendant trois jours. Ce sera le cas jusqu'à la fin du premier trimestre. Les élèves des Grades 7 à 10 viendront à l'école deux jours, tandis que ceux de la Grade 9 extended programme, des Grades 11 et 13, pendant trois jours. Le même principe s'appliquera pour les académies : les élèves des Grades 11 et 13 pendant trois jours tandis que ceux des Grades 10 et 12 pendant deux jours. Quant aux écoles pré-primaires, qui accueilleront un maximum de 15 enfants par classe, les enfants âgés de 3 ans s'y rendront pendant deux jours, tandis que ceux de 4 ans le feront pendant trois jours.

De plus, la Vice-premier ministre a souligné qu'il n'y aura pas plus de 50 % d'étudiants dans un établissement à un moment donné afin d'assurer leur sécurité, et que tous les protocoles sanitaires devront être respectés. Le même principe s'appliquera aux établissements d'enseignement supérieur et vocationnel. Elle a de plus précisé que tous les élèves de plus de 18 ans devront être vaccinés.

Pour sa part, le ministre Gobin a indiqué que la vaccination sera obligatoire pour avoir accès aux établissements d'enseignement et de santé à compter du 21 juin 2021. Les règlements (Government Notice No. 119 of 2021) ne seront applicable qu'à Maurice, tandis que Rodrigues et Agalega seront exemptés.

En outre, il a indiqué que l'accès aux établissements d'enseignement et de santé ne sera accordé qu'aux personnes présentant leur carte de vaccination ou le résultat négatif d'un test PCR datant de sept jours. Quant à ceux qui ne peuvent pas être vaccinés en raison de leur état de santé, ils doivent produire un certificat médical, dûment certifié par deux médecins du gouvernement, afin d'accéder aux institutions concernées, a-t-il ajouté. Cependant, la carte de vaccination ne sera pas demandée aux patients qui se rendent dans un établissement médical pour se faire soigner.

Quant au ministre Jagutpal, il a affirmé que les résultats de 768 tests PCR ont été obtenus et six cas positifs ont été détectés : une personne a été testée positive au 14e jour de quarantaine ; deux de l'hôpital SSRN ; un de l'hôpital Dr Bruno Cheong ; un de l'hôpital Dr AG Jeetoo ; et un personnel médical.

Dr Jagutpal a également indiqué que plus de 8 200 personnes ont déjà été vaccinées, ce qui représente plus de 65% du personnel du secteur de la santé. Il a en outre lancé un appel à la population, en particulier au personnel du secteur de la santé, à se faire vacciner au plus tôt.