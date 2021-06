Maroc: Le DG de l'ONEE s'entretient avec l'ambassadeur du Japon

Casablanca — Le directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec l'ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka.

Cette visite de courtoisie a été l'occasion d'échanger avec la délégation japonaise autour des perspectives de coopération dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable et de l'assainissement liquide, indique un communiqué de l'ONEE.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part le Premier secrétaire en charge de la coopération pour le développement Takashi Sakoda et le Représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) au Maroc Takashi Ito, M. El Hafidi a mis en exergue l'importance accordée par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI au développement du secteur de l'eau.

A ce titre, il a présenté les engagements de l'Office dans le cadre du Programme National pour l'Eau Potable et l'Irrigation 2020-2027, dont la convention a été signée devant Sa Majesté le Roi le 13 janvier 2020.

L'ONEE est en cours de réalisation de projets et de programmes pour un coût qui s'élève à 38,7 milliards de dirhams (MMDH) sur une enveloppe globale de 115,4 MMDH. Ces investissements permettront de sécuriser l'approvisionnement en eau potable dans le Royaume et d'améliorer les conditions de vie de la population, a-t-il fait savoir.

M. El Hafidi a également présenté la stratégie énergétique du Royaume axée sur le développement de la capacité de production électrique à partir des énergies renouvelables et a partagé avec l'Ambassadeur japonais les projets phares et structurants de la nouvelle feuille de route de l'Office.

Le DG de l'ONEE a, en outre, rappelé que l'Office a réalisé, en collaboration avec la JICA, des programmes réussis de coopération triangulaire pour le développement des compétences destinés aux pays Africains à travers lesquels plusieurs centaines de techniciens ont été formés.

Dans ce cadre, M. El Hafidi a exprimé la volonté de l'ONEE de partager davantage son expérience et son savoir-faire en matière d'électricité, d'eau potable et d'assainissement liquide avec les pays du continent africain à travers la mise en place de nouveaux programmes de coopération tripartite et le financement des nouveaux outils de formation à l'ONEE par la JICA.

Saluant l'expérience marocaine dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de l'énergie, l'ambassadeur du Japon au Maroc a exprimé le souhait de son pays de développer davantage la coopération avec l'ONEE.

A cet effet, il a été convenu de poursuivre les échanges avec l'Ambassade du Japon au Maroc et avec la JICA pour la mise en place de nouveaux financements aux projets et programmes de l'ONEE, promouvoir la coopération dans le domaine de l'innovation technologique et renforcer la coopération triangulaire au profit des pays d'Afrique subsaharienne.

A signaler que la coopération entre le Maroc et le Japon dans les domaines de l'énergie électrique et de l'eau remonte au milieu des années quatre-vingt-dix. Elle a concerné plusieurs domaines notamment, l'électrification rurale, l'alimentation en eau potable en milieu urbain et rural, le contrôle et le suivi de la qualité de l'eau, l'assainissement liquide ainsi que la formation au profit des représentants des opérateurs d'Afrique subsaharienne.