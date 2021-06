Algérie: Législatives / Campagne - "Le Mouvement El Islah vise à assurer la sécurité alimentaire"

Setif — Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini, a affirmé jeudi à Sétif, qu'en cas de victoire, les candidats de sa formation politique qui siégeront dans la future Assemblée populaire nationale (APN) oeuvreront avec tous les acteurs pour "assurer la sécurité alimentaire du pays et mettre un terme aux importations de certains produits".

"L'Algérie possède toutes les potentialités naturelles et humaines, notamment les jeunes, en plus de la volonté politique qui lui permet de parvenir à cet objectif à travers une bonne gouvernance", a indiqué le responsable politique, lors d'un meeting animé à la Maison de la culture Houari-Boumediene, au chef-lieu, devant les militants et sympathisants de son parti, dans le cadre de la campagne électorale en prévision des législatives du 12 juin prochain.

Il a estimé que "le projet de l'Algérie nouvelle vise la réalisation de cet objectif", ajoutant que "les candidats de sa formation politique à l'APN s'engagent à bien représenter le peuple algérien, de prendre en charge ses préoccupations et défendre ses revendications".

Et d'ajouter : "Nous oeuvrerons au sein du Mouvement El Islah à préserver et valoriser tous les acquis et les réalisations et travaillerons en coordination avec toutes les autorités publiques du pays pour concrétiser plus de réalisations dans les secteurs de l'agriculture, des travaux publics, du logement, de l'urbanisme et de l'éducation".

M.Ghouini a également attesté que les "activités des candidats du Mouvement El Islah seront à la hauteur de l'Algérie nouvelle, l'Etat de droit et des libertés", soulignant que les futurs députés de cette formation coordonneront avec tous les acteurs de la société, pouvoirs publics, société civile et élites, pour permettre à la région de Sétif d'"augmenter sa production agricole et contribuer ainsi de manière significative à la sécurité alimentaire, condition fondamentale dans la préservation de la sécurité nationale".

Il a, au passage, exhorté les élites politiques à "développer des discours unificateurs et à renforcer la cohésion nationale, combattre les discours du désespoir, faire face aux complots visant les institutions de l'Etat algérien et redonner confiance au peuple dans le processus électoral tout en oeuvrant à garantir sa réussite".