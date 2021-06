Algérie: Enseignement supérieur / Poste -Rrenforcement la coopération entre les deux secteurs

Alger — Un groupe de travail composé de cadres des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Postes et des Télécommunications, a été installé jeudi à Alger dans le but de renforcer la coopération entre les deux secteurs et actualiser les cursus de formation dans le domaine des technologies des télécommunications.

La cérémonie d'installation du Groupe a été présidée par le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Abdelbaki Benziane et le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, et Ministre par intérim de la Poste et des Télécommunications, M. Sid Ahmed Ferroukhi.

Ce Groupe se chargera de "l'actualisation des programmes de formation relatifs aux technologies des télécommunications à travers l'introduction de nouveaux modules liés aux plus importants développements", outre "l'encouragement de l'échange d'expériences entre les deux secteurs et la création de laboratoires et d'équipes communs de recherche scientifique".

Le Groupe se penchera aussi sur la "la révision des deux textes fondamentaux de l'Institut national des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (INTTIC) et de l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication d'Oran et d'Alger, sous tutelle administrative du secteur de la poste, et pédagogique du secteur de l'enseignement supérieur, outre l'actualisation de leurs statuts aux fins de leur mise en conformité aux dispositions du décret exécutif n 16-176 fixant le statut-type de l'école supérieure".

Les membres du Groupe auront également à renforcer la coordination entre ces deux instituts, considérés comme des pôles d'excellence dans le domaine des technologies de l'information et de la télécommunication, et les établissements d'enseignement supérieur des cycles licence et master, qui comptent actuellement 34 points de formation supérieure.

Pour sa part, M. Ferroukhi a affirmé la "pleine disposition du secteur à renforcer la coopération bilatérale" afin de développer la formation dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication et d'être au diapason des évolutions dans ce domaine".

Il s'agit, selon le ministre, d'un enjeu qui doit être remporté à travers le renforcement de la coopération bilatérale et du niveau de la formation de la ressource humaine, élément clé pour faire face aux défis imposés par la mondialisation".