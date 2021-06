Congo-Kinshasa: Comment adapter les services sociaux de base aux besoins des jeunes congolais ?

L'accès aux services sociaux de base n'est pas facile pour bon nombre des congolais, particulièrement pour les jeunes. Le pays ne leur offre pas des chances égales en matière d'éducation, de santé, d'emploi, de loisirs, de sécurité sociale, d'accès à l'Internet et à la technologie.

Selon nos sources, les adultes et les autorités du pays peuvent assurer un accompagnement et un soutien appropriés au développement des jeunes afin qu'ils ne deviennent pas des marginalisés et des laissés pour compte. - Que faire pour adapter les services sociaux qui existent aux besoins des jeunes congolais ?

Jody Nkashama discute de ce sujet avec Jorissa Watikulu et Eddy Yav, respectivement membre du Parlement des Jeunes Kinshasa et Présidente du parlement de Jeunes de la commune Kalamu et directeur rapporteur au Secrétariat technique de la mise en œuvre de la résolution 2250 du ministère de la jeunesse.