Afrique: Leadership d'excellence en Afrique - Le prix Ibrahim attribué au président nigérien Mahamadou Issoufou

L'ancien président du Niger Mahamadou Issoufou, a reçu ce jeudi 3 juin a Londres, le Prix Ibrahim 2020 pour un leadership d'excellence en Afrique au cours d'une Cérémonie du Prix spéciale tenue lors de l'Ibrahim Governance Weekend 2021.

L' ex président nigérien considère le Prix comme un honneur pour tous les Nigériens.« Je suis ému et, en même temps, fier que les membres du Comité du Prix Ibrahim aient porté leur choix sur moi. A travers moi, c'est l'ensemble du peuple Nigérien qui est honoré. Je remercie le président Festus Mogae et les membres du Comité du Prix Ibrahim qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. Je salue et félicite Mo Ibrahim ainsi que la Fondation Mo Ibrahim pour leur soutien multiforme qu'ils apportent au processus d'émergence de notre continent. », a déclaré Issoufou, depuis Niamey à un public mondial via MIF.Live.

Selon le comité qui décerne le prix, le chef de l'État du Niger, Mahamadou Issoufou, s'est distingué par ses efforts pour améliorer le développement économique de son pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale.

Le Prix Ibrahim est une récompense de 5 millions de dollars US qui reconnaît et célèbre l'excellence du leadership africain. Il permet au continent africain de bénéficier de l'expérience et de la sagesse de ses dirigeants d'exception en donnant à ces derniers l'occasion de poursuivre une action citoyenne sur le continent une fois leur mandat national achevé.

Auparavant, le prix Ibrahim avait été attribué en 2017 à la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Liberia (2017), le président Hifikepunye Pohamba de Namibie (2014), le président Pedro Pires du Cap Vert (2011), le président Festus Mogae du Botswana (2008) et le président Joaquim Chissano du Mozambique (2007). Le président Nelson Mandela a été nommé le premier lauréat honoraire en 2007.