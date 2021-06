Congo-Brazzaville: Environnement et Développement durable - Eve Bazaïba déterminée à assainir le secteur forestier

La réunion entre l'administration et les concessionnaires forestiers, prévue pour les prochains jours, permettra de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans ce secteur.

Reçu le 3 juin par la vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable (VPM-MEDD), Eve Bazaïba Masudi, le président de la Fédération des industriels du bois (FIB), Gabriel Mola Motya, a noté la détermination du numéro un de l'environnement en République démocratique du Congo, d'assainir le secteur forestier congolais. « Elle nous a rassurés de sa ferme détermination à travailler dans le sens d'assainir le secteur forestier », a-t-il indiqué au sortir de cette audience.

Le président du FIB, qui a affirmé avoir soumis au VPM-MEDD certaines préoccupations de ce secteur, a également noté sa promesse d'organiser, dans les prochains jours, une réunion qui mettra autour d'une table l'administration forestière et les concessionnaires forestiers en vue de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans ce secteur. « Elle a promis, dans les tout prochains jours, d'ici la fin du mois, d'organiser une grande réunion de concertation. Au cours de cette réunion, l'administration et les concessionnaires forestiers vont se retrouver autour de la table pour décortiquer tous les problèmes que nous avons posés et essayer d'y donner des réponses », a indiqué Gabriel Mola Motya.

Une première pour le secteur forestier

Le président du FIB, qui a salué la maitrise des problèmes du secteur par le VPM-MEDD, a également promis de sensibiliser les membres de sa structure pour leur implication dans ce processus. « Nous lui avons promis toute notre collaboration. Moi, je crois que c'est une grande victoire parce que, depuis que nous sommes à la tête de la FIB, on n'a pas encore eu une initiative pareille. Nous allons rentrer sensibiliser nos membres parce que, pour nous, cette rencontre sera une première et puis cela va permettre de résoudre pas mal de problèmes », a-t-il souligné.

Les différents problèmes du secteur forestier relevés et qui ont été au centre de la rencontre entre la VMP-MEDD Eve Bazaïba et le président de la FIB, Gabriel Mola Motya, note-t-on, tournent autour de la fiscalité forestière, de la gestion durable des forêts, de la gestion de la flore et de la faune, de la gouvernance forestière et de l'application de la loi forestière et ses différentes mesures d'application et autour de la décision de la Cémac, communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique centrale, qui a pris la décision d'interdire l'exploitation des grumes à partir du 1er janvier 2022. La FIB, quant à elle, est un syndicat patronal, qui gère les exploitants forestiers concessionnels et industriels.

Un cadre de concertation de société civile environnementale-gouvernement

Reçus le 2 juin par le VPM-MEDD dans son cabinet de travail, les membres de la société civile environnementale ont salué l'élévation du secteur de l'environnement au rang de vice-Primature. « Nous avons toujours souhaité que l'environnement soit élevé à la vice-Primature au sein du gouvernement », a indiqué René Ngongo. Ces activistes de la société civile, réunis au sein du réseau Climat-Redd, ont également salué l'institution d'un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et la société civile environnementale, étant donné que toutes ces organisations sont représentées en province et peuvent servir de courroie de transmission d'informations à la base.

Avec la VPM-MEDD, ces membres de la société civile ont passé en revue les différents défis qui se posent dans ce secteur. Mme Eve Bazaïba, elle, leur a fait part de sa vision pour ce secteur sous sa responsabilité, qui s'incruste dans la vision globale du gouvernement de la République en matière d'environnement.