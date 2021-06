Burkina Faso: 24e édition des prix Galian - Le comité d'organisation s'active

Le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a appelé à soutenir les prix Galian.

Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a animé une conférence de presse, le jeudi 3 mai 2021 à Ouagadougou, afin d'informer les journalistes sur l'état d'avancement de l'organisation de la 24e édition du concours des « prix Galian » prévu, le 25 juin prochain.

Le comité d'organisation des prix Galian s'active pour une tenue effective et réussie de l'évènement prévu le 25 juin prochain. A cet effet, il a convié la presse, le jeudi, 3 juin pour s'exprimer sur l'avancement des préparatifs. Selon, le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, ce sont au total 129 candidatures qui ont été enregistrées pour la 24e édition des prix. Il a précisé qu'en langue nationale, le comité d'organisation a reçu 13 candidatures et 12 de la presse en ligne. Pour ce qui est de la radiodiffusion télévision sonore en langue française, il y a 54 œuvres et 50 de la presse écrite en langue française.

Il a précisé que ces différentes œuvres ont été examinées par quatre jurys pour désigner les meilleures productions dans les catégories en compétition. Il a également rassuré que chacun des jurys a bouclé à ce jour, ces travaux et la prochaine étape consiste à se réunir pour la désignation du Super Galian. Pour ce qui est des innovations pour cette édition, il a précisé qu'il envisage mettre en place un comité de réformes chargé de revisiter tout ce qui a été fait et de proposer un autre format pour l'organisation et cela sera constaté à partir de la 25e édition. Il a aussi signifié que cette édition va connaître la présence de personnalités VIP qui viendront d'autres horizons.

« Nous n'allons pas tout de suite vendre la mèche. Mais, il y a des invitations qui ont été lancées », a-t-il dit. A l'en croire, cette vision va permettre une ouverture des prix vers d'autres contrées de la sous-région. Il a en outre souligné que la présente édition va regrouper les anciens ministres de la communication qui ont plus ou moins chacun apporté sa contribution à

l'édification des Galian. M. Zida a par ailleurs appelé les bonnes volontés à soutenir la nuit des prix Galian qui, selon lui, est un évènement majeur du monde de la presse. Le concours a été initié en 1997 dans le but de cultiver l'excellence et la qualité dans les productions journalistiques.