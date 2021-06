Angola: L'UNICEF soutient la communauté SAN à Quipungo

Lubango — Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) finance un projet intégré d'offre de services à la communauté Khoisan de la municipalité de Quipungo (Huíla), dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et de l'éducation.

Le financement, dont le montant n'a pas été révélé, profite à la communauté Khoisan répartie dans les villages de Deruba, Mupembati, Cakhombo et Mupalala.

Il a commencé à être mis en œuvre en 2018 et devrait se terminer en décembre prochain, une initiative qui couvrira également les municipalités de Cacula et Gambos.

Le programme est mis en œuvre en partenariat avec le Cabinet provincial de l'Éducation, ainsi que par les ONG Action pour le développement rural et l'environnement (ADRE) et l'Organisation Chrétienne d'Appui au développement communautaire (OCADEC).

Parlant à l'ANGOP, mercredi, à Lubango, le représentant de l'UNICEF à Huíla, Paulo Mendes, a déclaré que le programme permettait aux familles de bénéficier d'un ensemble de services sociaux et de base intégrés, ainsi qu'une meilleure durabilité de communauté.

Il a expliqué qu'en matière de santé et de nutrition, l'appui portait sur l'accès et l'utilisation de suppléments nutritionnels à fort impact pour les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, en vue de lutter contre la malnutrition chronique, à travers le dépistage pour des consultations et des conseils sur les bonnes pratiques de santé l'alimentation du nourrisson.

Dans le domaine de l'éducation, a-t-il renchéri, ils interviennent dans la première enfance, l'enseignement primaire et l'alphabétisation, et créent les conditions d'enseignement et d'apprentissage à travers de la distribution de matériel didactique aux élèves et aux enseignants.

Dans le secteur d'eau et de l'assainissement, selon le fonctionnaire de l'ONU, l'école de Derruba a bénéficié d'un système avec une pompe submersible et reçoit également régulièrement du matériel de biosécurité et une formation des enseignants pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Paulo Mendes a souligné que ce type d'approche vise à apporter un modèle intégré d'interventions clés et à faible coût aux communautés les plus vulnérables, facile à reproduire et à adopter en tant que modèle municipalisé de services sociaux de base.

Avec une population estimée à 196 565 habitants, Quipungo a enregistré 542 personnes des communautés Khoisan.

Outre Quipungo, les SAN sont également installés à Muteapulo (Jamba), à Tchicuatite, à Taima et à Mume (Chibia), à Hupa (Cacula).