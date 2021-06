Cote d'Ivoire: Conseil des ministres du Cames - 14 pays membres de l'institution prennent part à Abidjan aux 37e et 38e sessions ordinaires

Des ministres et experts venus de 14 pays membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) prennent part aux 37e et 38e sessions ordinaires jumelées du Conseil des ministres du Cames qui se tiennent à Abidjan, du 31 mai au 4 juin 2021, à Radisson Blu Hôtel, à Port-Bouët.

Lesdites sessions ont été ouvertes le 31 mai, par l'examen des questions à débattre au cours du Conseil des ministres du Cames. Ledit conseil a ouvert sa séance le jeudi 3 juin. C'est la ministre d'Etat, Kandia Camara, au nom du Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture de cette session.

C'est à juste titre qu'elle s'est félicitée du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre. « Au moment où une nouvelle page du Cames s'ouvre sur les bords de la lagune Ebrié, pour consolider le plan stratégique de l'organisation et assurer son rayonnement, je salue les acteurs de ce renouveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec pour principal objectif l'insertion des diplômés », s'est-elle réjouie.

Poursuivant, elle a souligné l'importance de ces sessions qui, à l'en croire, vont apporter une plus-value aux missions du Conseil. D'où son appel à la favorisation de la coopération entre les différents institutions de l'enseignement supérieur des pays membres.

Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie, s'est dit honoré que son pays abrite une fois encore ces deux sessions ordinaires. Qui ont pour objectif de consolider le cadre régional de certification et de qualification professionnelles du Cames, comme l'une des réponses pour réduire le taux de chômage élevé des jeunes diplômés dans l'espace Cames.

C'est pourquoi, dit-il, soutenir la démarche de certification procède bien évidemment de la nécessité de poursuivre et d'intensifier la coopération entre les institutions d'enseignement supérieur des Etats, de faire de la mobilité internationale en milieu universitaire.

Et d'indiquer que la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du système LMD est engagée à renforcer l'ouverture des universités publiques ivoiriennes sur l'extérieur pour plus de compétitivité. D'où l'importance de cette rencontre qui est un moment fort qui illustre la qualité de la coopération entre les pays de l'espace Cames.

Aussi, le ministre Adama Diawara a invité les experts à assurer la pérennité et la durabilité de l'institution en consolidant les acquis à mi-parcours de son plan stratégique de développement triennal 2020-2022 qui, à l'en croire, se décline en sept axes stratégiques complémentaires, 33 objectifs et 83 actions concrètes afin de s'attaquer aux six problématiques prioritaires et transversales déterminées. Que sont, entre autres, de l'assurance qualité ; l'appropriation et de l'utilisation intelligente du numérique ; des outils pédagogiques et des offres de service.

La présidente en exercice des ministres du Cames, Ladekan Yayi Eléonore, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur du Bénin, a relevé l'importance desdites sessions qui doivent faire une ouverture sur les nombreuses réformes, productions numériques et l'employabilité des diplômés et l'entrepreneuriat.

Le Secrétaire général du Cames, Bertrand Mbatchi, est, quant à lui, revenu sur le bilan de ces dernières années de l'institution. « Au terme du bilan qui a été fait lors des travaux du Comité des experts, ayant précédé ceux des Ministres qu'on ouvre durant la présente cérémonie, des défis et perspectives ont pu être identifiés. Ils vont être soumis à l'évaluation par le Conseil des Ministres sous forme de résolutions ou décisions, pour encadrer le fonctionnement de notre Institution en lui garantissant au mieux plus de performance, de compétitivité et de rayonnement »,a-t-il exposé.

A noter que le Cames est la plus haute instance de ladite institution qui regroupe tous les ministres ayant en charge l'enseignement supérieur et/ou la recherche scientifique des 19 pays membres regroupés entre l'Afrique de l'Ouest, Centrale, la Région des Grands lacs et l'Océan indien. Il a pour rôle de prendre des décisions pour le devenir du Cames.

Grâce à ses activités statutaires, il contribue au développement économique et social des pays membres en jouant un rôle d'évaluation des institutions d'enseignement supérieur pour que celles-ci forment des ressources humaines de qualité au service des pays membres.