Madagascar: Télécommunications - La mauvaise gouvernance dénoncée par les opérateurs

Grâce aux investissements privés, Madagascar figure parmi les pays les plus équipés en infrastructures de télécommunications

Les opérateurs de télécommunication et de technologie numérique dénoncent la mauvaise gouvernance dont font preuve les autorités, et qui risque de miner le secteur.

La guerre entre les opérateurs mobiles et le ministère de tutelle n'en finit toujours pas. Après leur riposte à l'intervention du ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique lors de la Journée Mondiale des Télécommunications le 17 mai dernier, reprochant à ce responsable son « inertie », les dirigeants de Telma, Airtel et Orange reviennent à la charge.

Incapacité

Cette fois-ci, en réaction à la création de la commission d'enquête parlementaire annoncée en début de semaine. Dans un courrier au vitriol, dont nous avons pris connaissance, signé par les 3 grands opérateurs et adressé, notamment au ministère de tutelle et à l'Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC), ils dénoncent « l'incapacité de ces autorités à donner et défendre les bons chiffres du secteur (couverture géographique par technologie, prix des services... ), leur incapacité à corriger un député qui confond « chiffre d'affaires » et « résultats ». Et surtout, sont accusés d'être « la cause des retards de déploiement du réseau dans les zones rurales, d'être à l'origine des problèmes de qualité parfois constatés par les utilisateurs... ».

Enfin, le régulateur et le ministère sont accusés « de ne pas respecter les droits des opérateurs en termes d'allocation de fréquences nécessaires à l'exploitation de leurs licences, mais aussi de favoritisme envers le 4ème opérateur qui lui ne paie rien, n'a aucune obligation de déploiement technique mais se voit octroyer toutes les fréquences nécessaires... qu'il n'utilise même pas ».

Anomalies

Selon, en tout cas, ces opérateurs, les maux du secteur des télécommunications trouvent leurs racines dans la défaillance du mode de gouvernance depuis deux ans. Des anomalies sont notamment constatées : « Une première personne nommée, en 2019, ministre des télécommunications mais qui ne voulait pas de ce poste et l'avait accepté à défaut d'être ministre des finances... et qui a passé son année au chevet de la PAOMA pour essayer de la transformer en Banque postale.

Ce même ministre qui avait nommé son oncle comme PCA de l'ARTEC... nomination annulée depuis par le Conseil d'État après requête du GOTICOM. Ce PCA, toujours membre du conseil d'administration à ce jour, qui avait suspendu le processus d'appel d'offres pour la sélection d'un nouveau DG de l'ARTEC, et qui a fait nommer un directeur qui n'était pas candidat mais suffisamment docile pour lui obéir au doigt et à l'œil... mais qui se révèle incapable de prendre la moindre décision sans l'accord du ministre, paralysant le secteur. Puis un second ministre nommé en 2020, qui a passé son année comme un ministre bis de la santé à parcourir le pays pour distribuer des médicaments, oubliant sa mission première et ne comprenant pas que les télécommunications étaient devenues de plus en plus indispensables à la tenue de l'administration et l'économie du pays dans cette période de confinement... sans oublier la cohésion sociale ».

Qualité

Aujourd'hui, déplorent ces opérateurs, « Madagascar est l'un des pays qui a le plus tiré son épingle du jeu en Afrique grâce à la qualité de ses télécommunications car tous les call-centers ont vu leur carnet de commandes se gonfler et ont créé des milliers d'emplois supplémentaires ces derniers mois... Au lieu d'être félicités pour leurs investissements sans relâche pendant cette période difficile, les opérateurs sont accusés de tous les maux alors qu'ils sont freinés par les autorités de tutelle qui ne répondent ni au téléphone, ni à leurs multiples demandes de réunions de travail depuis des mois ! »