Madagascar: Divertissement - Cinepax rouvre ses portes

Bonne nouvelle pour les cinéphiles. Cinepax rouvre ses portes dès demain.

C'est tout en douceur que le multiplex reprend le rythme de diffusion. Pour démarrer la nouvelle saison, honneur à « Tom et Jerry ». Sorti au mois de mai, le duo indémodable embarque les téléspectateurs de 6 ans et plus dans un monde frénétique dans leur éternel jeu du chat et de la souris. L'histoire a lieu dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle. Avec un Jerry à l'affût d'une vie de palace, Kayla, la wedding planneuse incarnée par la pétillante Chloë Grace Moretz, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme et de gâcher la fête ou même détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace... Pour plus d'une heure et demie de film, c'est l'occasion rêvée pour une sortie en famille.

D'après le responsable de Cinepax, les salles sont ouvertes le samedi et le dimanche à partir de 10h. Le mercredi, jeudi et vendredi, les séances commencent à 13h. Pour parfaire le week-end des tout petits « Capitaine Dent de Sabre » est également à l'affiche jusqu'au 10 juin. « Africa Mia » est le rendez-vous des mélomanes et « Amours irlandaises » est le film romance de la semaine. Pour les amateurs de sensations fortes, « Promising young man », « Nobody » et « Sorcière » attendent le public à la réouverture du cinéma à partir de samedi.