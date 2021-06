Madagascar: Barea - « J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers », dixit Fabrice Rakotondraibe

Fabrice Rakotondraibe est de retour en sélection nationale. Cela faisait des années que l'attaquant de SDFC attendait ce moment.

Fabrice Rakotondraibe n'était plus apparu sous les couleurs des Barea depuis plus de trois ans. Il a joué sa dernière rencontre avec l'équipe de Madagascar en 2016 contre la RDC, où il avait marqué un but dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Les Barea ont perdu sur le score de 6 à 1 face aux Léopards. Il a aussi réalisé une passe décisive lors du duel contre Sao Tomé, toujours dans le cadre de ces éliminatoires. Fabrice est maintenant ravi de faire son retour parmi les Barea. Cela faisait très longtemps que l'attaquant du Saint-Denis FC de La Réunion attendait cet appel.

En effet, Fabrice Rakotondraibe a endossé pour la première fois le maillot national en 2010, lors de la CJSOI à La Réunion. Il a quitté la Grande Ile en 2015. Son premier match en terres réunionnaises a eu lieu en 2015 avec l'US Sainte-Marienne (USSM). Formé au club pendant trois ans, il est parti à la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise (JSSP) en 2018. Il a ensuite fait son retour et s'est engagé à nouveau avec Sainte-Marienne en 2019. Après Ando Manoelantsoa, il est le deuxième international malgache recruté par Saint-Denis (SDCF) au début de cette année. Le palmarès de Fabrice Rakotondraibe est déjà très solide. Il a été sacré champion de l'Union des fédérations de football de l'océan Indien (FFOI) avec Tana Formation en 2013.

La même année, il a mené son équipe à la victoire de la ligue d'Analamanga. En 2014, il a été élu meilleur buteur de la ligue. A La Réunion, son club Sainte-Marienne a remporté la Coupe de France régionale à deux reprises, compétition dans laquelle il était toujours le meilleur buteur. Il a largement contribué à la victoire de Saint-Pierre. Son parcours a commencé par le football de quartier. Il a grandi à Mahazoarivo où il jouait souvent avec son grand-frère. Son premier club formateur était le Jeune Sportif Morarano (JSM) quand il avait 6 ans.

Il a ensuite rejoint Tana Formation sous la houlette du maître Pierrot en 2009. Fabrice est très connu pour sa façon de jouer. Il est polyvalent dans le secteur offensif. Étant sélectionné par les Barea, son rêve est d'emmener l'équipe nationale à la Coupe du monde. Âgé de 27 ans, Fabrice a aussi rêvé d'aller loin dans sa carrière professionnelle. « Je suis très heureux d'être à nouveau dans la sélection nationale. Mon objectif c'est de porter le plus haut possible l'honneur de Madagascar. J'ai hâte de voir mes coéquipiers, d'autant plus qu'on se connaît assez bien. Je pense qu'il n'y aura pas de problème lors du regroupement», a-t-il fait savoir.