Madagascar: Opération anti-banditisme - Onze malfrats arrêtés par la police

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme, la police a arrêté 11 individus au bout de deux jours de descente dans la capitale. Une opération a été lancé dans le but de faire régner l'ordre public dans les quartiers où sévissent les malfaiteurs.

Une dizaine de personne ont été interpellées dont des hommes et des femmes dans des quartiers chauds dans la ville. Selon une source auprès de la police, cette opération qui a eu lieu depuis lundi « vise à éradiquer le banditisme et les vols en forte recrudescence dans la capitale ». Des équipes de forces de l'ordre ont été mobilisé dans les zones réputées pour leur insécurité, repartie dans quatre arrondissements. Le bilan a été positif. Une bande de voleurs a été arrêté à behoririka, Ankadifotsy, Isotry, 67 ha.

Ce sont des malfrats réputés dans le vol à la tire dans les taxi-be. Des portefeuilles, téléphone portable et une arme blanche issus d'une série de vols à la tire ont été découvert sur eux. Les autres équipes ont appréhendé des dealers aux environs de Manjakaray et Ambatomainty. Âgés entre 15 et 21 ans, ces hommes sont les bandits auteur de cambriolage de maison et de voiture dans le quartier. Des sachets de chanvre indien, diverse clé ont été saisi avec eux. « nous saluons l'initiative des forces de l'ordre de, à cause des bandits nous vivons dans la terreur... » s'exclame Rabodo un habitant à Ambatomainty. « ça nous assure encore plus si les forces de l'ordre font souvent ce genre de descente vu qu'on ne dort plus tranquillement... » rajoute la dame. La police lance un appel à la population à plus de collaboration et de renseignement pour capturer les bandits armés.