Madagascar: Assemblée nationale - Le gouvernement face aux députés la semaine prochaine

La séance ne se déroulera pas en présentiel comme l'année dernière.

Les ministres devront défendre leur bilan face aux députés à partir de mardi.

Les députés auront un agenda chargé à partir de la semaine prochaine. Leur rendez-vous habituel avec l'exécutif aura lieu à partir de ce mardi 8 juin et durera une semaine. Les ministres vont faire face aux parlementaires et passeront un à un pour leur présenter les résultats. Il s'agit d'un « rapport d'exécution du programme du gouvernement », précise le communiqué de l'Assemblée nationale. Un grand oral. Mais, contrairement aux habitudes de la Chambre basse, la rencontre se déroulera, cette fois-ci, intégralement en visioconférence. La situation sanitaire oblige.

Mi-mandat. Le Premier ministre ouvrira le bal et son intervention est prévue se tenir mardi prochain, selon l'ordre du jour qui vient d'être adopté par les députés, hier. Le chef du gouvernement est donc attendu pour défendre le bilan de son équipe depuis la séance de l'année dernière. Lors de son intervention télévisée d'il y a trois semaines, Christian Ntsay avait déjà donné un avant-goût des résultats enregistrés par le gouvernement, surtout dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus ainsi que les mesures prises pour atténuer le choc de la pandémie au niveau des ménages. Devant la Chambre basse, sa tâche s'avère plus difficile pour convaincre la majorité à propos des réalisations de l'exécutif en cette période de mi-mandat du régime.

Accablante. Le contexte met la pression sur les épaules des ministres. Devant une économie anéantie par la pandémie, une tension politique manifeste ainsi que des conditions sociales difficiles, surtout une insécurité qui gagne du terrain, les membres du gouvernement devraient sortir des sentiers battus pour marquer des points. D'ailleurs, lors d'une descente dans le Sud du pays, le président de la République a épinglé certains ministres d'être « à la traîne dans l'exécution des consignes ». Une adresse pareille qui est lâchée en public par le Chef de l'Etat est pour le moins accablante pour l'équipe de Christian Ntsay. Les députés, eux, jouent actuellement leur réélection dans leur circonscription respective et peuvent, à cet effet, exiger de l'exécutif beaucoup plus de performances au niveau local.

Souveraineté. Le passage du Premier ministre sera suivi par le ministre de l'Economie et des Finances dans la matinée de mardi. Les ministres en charge de l'Education et de l'Enseignement interviennent chacun dans l'après-midi du 8 juin. Quant au ministère de souveraineté, notamment, entre autres, l'Intérieur et de la Décentralisation, la Justice et la Sécurité Publique, ils présenteront leurs rapports durant la journée du jeudi 10 juin. Les départements sectoriels, quant à eux, prendront le relais à partir du 11 juin jusqu'à la fin de la séance prévue le 15 juin. La gestion de la riposte contre la pandémie et l'insécurité sont des sujets qui intéressent au plus haut point les députés.