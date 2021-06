Madagascar: Journée mondiale de l'environnement - L'Alliance Française de Mahajanga pleinement engagée

L'atelier Art Recup du réseau Vert région Boeny a démarré lundi et se termine ce jour à l'annexe de l'Alliance Française de Mahajanga. (Photo : AF Mahajanga)

La journée mondiale de l'environnement sera célébrée ce samedi 5 juin 2021. A cette occasion, l'Alliance Française de Mahajanga propose quelques activités et concours autour du thème. C'est ainsi qu'à partir de 17h30 ce samedi, le film Arbres de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil sera diffusé dans le hall de l'alliance. Un film de 50 minutes qui raconte les grandes différences et les petites similitudes entre l'Arbre et l'Homme avec l'idée prégnante que l'arbre est au règne végétal et que l'homme est au règne animal. L'Alliance propose également un concours photo qui s'aligne toujours à cet objectif de sensibiliser sur la protection de l'environnement. La règle est simple : il faut capturer la biodiversité autour de nous. Ce sont les internautes qui désigneront l'heureux gagnant de ce concours photographique. Et jamais deux sans trois, la médiathèque de l'AF de Mahajanga met également à l'honneur les ouvrages sur le thème de l'environnement disponibles dans ses rayons durant cette semaine.

Puis, il convient de noter qu'une table ronde se tiendra sur les lieux ce 5 juin à 10h. Les experts et acteurs locaux s'entretiendront avec le public pour parler des solutions qui permettraient de garantir la propreté du Bord, à Soma Beach, et de la Petite Plage. Des lieux très fréquentés mais qui ne sont pas toujours très propres. Cette table ronde précède le vernissage de l'exposition Art Recup qui devrait commencer à midi.