Sénégal: Accès aux vaccins anti-Covid-19 - La Banque mondiale accorde au Sénégal un financement de 75 milliards de FCFA

Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de 134 millions de dollars (75 milliards de FCFA), dont la moitié sous forme de don de l'Association internationale de développement (Ida), pour un accès équitable, fiable et abordable aux vaccins contre la Covid-19, et leur déploiement au Sénégal.

Le Sénégal bénéficie d'un nouveau financement de 75 milliards de francs Cfa soit 134 millions de dollars dont la moitié 67 millions de dollars) constitue un don de l'Association internationale de développement (Ida). Ce nouvel appui vise un accès équitable, fiable et abordable aux vaccins anti-Covid-19, et leur déploiement au Sénégal.

Plus précisément, la Banque mondiale indique que le projet contribuera à la vaccination de près de 9 500 000 personnes, soit environ 55 % de la population du pays. Cela comprendra les coûts de déploiement des vaccins entièrement subventionnés par la facilité de garantie de marché avancée (Amc) Covid-19 Vaccines Global Access (Covax) pour 20% de la population, ainsi que l'achat et le déploiement de vaccins pour 35% supplémentaires par le biais de la facilité Covax, directement auprès des fabricants et d'autres mécanismes.

« Ce financement additionnel de 134 millions de dollars permettra de soutenir les efforts du gouvernement pour l'acquisition de vaccins, en améliorer la disponibilité et renforcer l'accessibilité géographique aux populations », explique le ministre sénégalais en charge de la santé et de l'action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr en l'occurrence confie : « Nous nous réjouissons de la réaction de la Banque mondiale suite à la soumission de la requête pour l'octroi de ressources supplémentaires pour soutenir davantage la riposte contre la Covid-19 ».

Pour sa part, Nathan Belete a déclaré que le Sénégal a été considéré comme un modèle dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et ce projet vient renforcer les efforts du gouvernement en fournissant le financement nécessaire pour soutenir l'acquisition de vaccins et accélérer les efforts de déploiement dans le pays. Le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal ajoute : « Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un énorme défi, mais nous pensons que le Sénégal y parviendra en s'engageant dans une campagne de communication efficace et inclusive, et en assurant la disponibilité des vaccins dans tous les centres de santé du pays ».

« Le projet soutiendra une campagne de communication à multiples facettes qui s'inscrira dans une stratégie plus large d'engagement social et de mobilisation visant à lutter contre la résistance aux vaccins. Le contenu sera adapté et ciblé vers des groupes prioritaires spécifiques afin d'accroître l'acceptation du vaccin au sein de la population », a précisé Djibrilla Karamoko, chargé du projet au sein de la Banque mondiale.

La Banque mondiale a été parmi les premiers partenaires de développement à apporter un soutien au gouvernement du Sénégal dans sa réponse à la pandémie de Covid-19, qui comprenait une assistance technique pour la mise en œuvre du Plan national de réponse d'urgence à la Covid-19, soutient l'institution.

Le 2 avril 2020, le Projet de réponse à la Covid-19 au Sénégal, d'un montant de 20 millions de dollars, a été approuvé dans le cadre du Programme stratégique de préparation et de réponse, souligne la Banque mondiale. Qui renseigne dans la foulée que le pays a également reçu 4 millions de dollars de REDISSE 1, et 1,5 million de dollars de la Facilité d'urgence pandémique. Avant de conclure qu'au 1er juin 2021, environ 454 304 personnes avaient reçu au minimum leur première dose de vaccin.